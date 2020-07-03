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О дружбе, личном и Беларуси - в приветственном слове Геннадия Зюганова
03.07.2020 10:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ в горести, и в радости плечо к плечу рядом с нами всегда был наш близкий друг и соратник - Россия. Теплые слова о сотрудничестве и дружбе сегодня звучат из уст многих российских политиков. Например, Геннадий Зюганов с теплотой вспоминает побратимство его родного города Орла с Брестом. В Кобрине депутат Госдумы открывал Военно-исторический музей Суворова, и, как оказалось, принимал присягу на белорусской земле, в Уручье. О дружбе, личном и Беларуси - в приветственном слове Геннадия Зюганова.
Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ: "Меня всегда подкупала Белоруссия своей совестливостью, храбростью и личной ответственностью перед нашей дружбой, нашими народами. В годы войны Белоруссия сражалась не только отчаянно на фронте, но и в тылу. Белорусские партизаны заслужили самой высокой похвалы. Но и в целом в годы войны Белоруссия потеряла каждого третьего-четвертого. Страна потеряла каждого восьмого. В целом надо им поклониться, поблагодарить. И они продолжают эти лучшие традиции.
Я недавно видел их парад, выступление Президента, открытые и красивые лица. Я своих домашних пригласил и сказал: "Вот посмотрите на лица, какие симпатичные, какие красивые, яркие, какие одухотворенные лица. Технику посмотрите. Белоруссия своими силами (у нее лучшие заводы) сохранили электронику, они делают классную сельхозтенику. Этим надо не только дорожить, это надо приумножать".
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И в горести, и в радости плечо к плечу рядом с нами всегда был наш близкий друг и соратник - Россия. Теплые слова о сотрудничестве и дружбе сегодня звучат из уст...
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