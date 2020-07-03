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Более 70 единиц гражданской техники. На Октябрьской площади выставка "Судьбы гигантов"

03.07.2020 10:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На Октябрьскую площадь, где в эти праздничные дни жителей и гостей Минска радует и удивляет экспозиция отечественного промышленного комплекса! Более 70-ти единиц гражданской техники демонстрируют на своем примере "Судьбы гигантов".  На площади - новинки производства, опытные и серийные образцы, а также первые модели, которые сошли с конвейеров легендарных заводов более 65-ти лет тому назад. 

Там работает наш корреспондент Станислав Липский. Масштаб выставки впечатляет - более 70-ти единиц техники представлены в самом центре столицы, такого еще не было. Нам есть чем гордится! Причем организаторы предлагают и своеобразный интерактив, до машин можно не только дотронутся, но и даже взобраться на громадные БелАЗы, увидеть изнутри, как устроены внедорожники БелДжи.


В экспозиции как новинки производства, так и опытные серийные образцы

В экспозиции, кроме уже мной названных промышленных гигантов, представлена продукция МТЗ, МАЗ, Амкодор, Бобруйскагромаш, Белкоммунмаш - здесь как новинки производства, так и опытные серийные образцы, а также первые модели, которые сошли с конвейеров легендарных заводов более 65-ти лет назад. Прикоснуться к истории прошлого и настоящего, да и еще и под открытым небом, согласитесь, бесценно. Уверен, будет чем нам, белорусам, удивить мир и в будущем. К слову, на всех континентах сегодня работает техника, созданная руками белорусских рабочих.

На Октябрьской площади выставка "Судьбы гигантов".jpg

Ежегодно около 70 % продукции реализуется за рубеж


День Независимости традиционно дарит всем нам океан эмоций! Главной же праздничной локацией станет площадка у Дворца спорта. Уже в полдень здесь развернется внушительная выставка-ярмарка, будет работать фуд-корт с угощениями. К слову, встречать гостей ярмарка будет на протяжении всех длинных выходных! В восемь вечера на набережной Свислочи в парке Янки Купалы откроют светомузыкальный фонтан, шоу по такому случаю продлится здесь до позднего вечера. Это еще один подарок Минску ко Дню Независимости! Большое гала-представление "Беларусь бязмежная" запланировано на девять вечера. У стелы "Минск - город-герой" выступят популярные эстрадные артисты - певцы и танцевальные коллективы.

На Октябрьской площади выставка "Судьбы гигантов".jpg


Завершится этот праздничный день акцией "Споем гимн вместе" с фейерверком. В 23:00 огненное шоу раскрасит небо Минска. Он будет дан в восьми точках столицы. 

 
Теги: Минск
 
 
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На Октябрьскую площадь, где в эти праздничные дни жителей и гостей Минска радует и удивляет экспозиция отечественного промышленного комплекса! Более 70-ти единиц...
 
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