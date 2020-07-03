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На площадке у Дворца спорта проходит ярмарка "Зроблена ў Беларусі"

03.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В мире Беларусь узнают еще и по нашим товарам и продуктам. Кстати, сегодня торговые ряды раскинулись на площадке у Дворца спорта. Сюда приглашают на чаепитие во время шоу самоваров, юных гостей катают на веломобилях и пони. Работает зона фуд-кортов. В общем, можно заглянуть на праздничную ярмарку и остаться здесь на весь день. 

Юлия Токарь стала одной из первых посетительниц. Хочется отметить, что щедрая ярмарка "Зроблена ў Беларусі" - это, можно сказать, презентация наших отечественных брендов. Из легкой промышленности здесь представлены коллекции одежды - тоже, между прочим, из белорусского сырья. А для любителей аутентики - на прилавках колоритные хендмейд-сувениры. Все ручная работа от талантливых мастеров.

На площадке у Дворца спорта проходит ярмарка "Зроблена ў Беларусі".jpg


Что еще здесь может подкупить, так это шоу самоваров. Вы когда-нибудь пробовали чай из раритетного самовара на углях? Сегодня угощают и целебными травяными напитками. И без чего не обходится ни один хлебосольный праздник, так это без гастрономических открытий. Мы уже говорили, что ярмарка щедрая. Так вот здесь можно отведать жареных улиток, мяса из тандыра, картофельные чипсы...

На площадке у Дворца спорта проходит ярмарка "Зроблена ў Беларусі".jpg


Стародавними рецептами поделюсь уже в нашем следующем выпуске. А пока пойдем знакомиться с шеф-поварами наших столичных ресторанов и узнавать их кулинарные секреты. 

 
 
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В мире Беларусь узнают еще и по нашим товарам и продуктам. Кстати, сегодня торговые ряды раскинулись на площадке у Дворца спорта. Сюда приглашают на чаепитие во...
 
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