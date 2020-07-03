Лукашенко распорядился решить пять проблем в Могилевской области. Это все или есть еще?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил решить проблемы , на которые жаловались отдавшие за него подписи жители Могилевской области. Их пять — и все связаны со строительством и развитием инфраструктуры: транспортной, социальной, туристической. И 80% проектов вообще-то уже давно решают местные администрации.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Список проблем:

провести ремонтно-реставрационные работы для сохранения дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи Кировского района;

Дворец в Жиличах реконструируют уже 11 лет — с 2009 года. Это памятник архитектуры международного значения: он строился в 18−19 веках. Три года назад говорили о том, что на завершение работ во дворце нужно еще 11,2 млн рублей, год назад — что еще 8,6 млн рублей. По последним данным, срок окончания работ — 2022 год, но это неточно, если учесть, сколько раз эти самые сроки переносились.



«Версаль», масоны и замена Ленину. Пять причин побывать в Кировском районе

построить радиологический корпус № 3 в Могилевском областном онкологическом диспансере;

Об этом проекте говорил еще в январе 2020 года главный врач онкодиспансера Антон Лысов. И планы были — построить радиологический корпус до 2022 года.

построить инфекционный корпус в Могилевской больнице № 1;

в Могилевской больнице № 1; построить дорогу «Юго-западный обход Могилева»;

Проект Могилева хотят достроить кольцевую. Смотрите, какие есть варианты">обсуждают уже как минимум год — даже проводили общественное обсуждение. По планам завершить строительство кольцевой вокруг Могилева должны в 2021—2023 годах.

построить школу с бассейном и детский сад с бассейном в микрорайоне № 7 Бобруйска.

Детский сад с бассейном строят уже как четыре месяца . Стоимость проекта — около 8 млн рублей.

Давайте обсудим, все ли это вопросы, которые волнуют вас, жителей Могилевской области? Может, есть другие? Давайте обсудим в комментариях.