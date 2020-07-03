Лукашенко распорядился решить пять проблем в Могилевской области. Это все или есть еще?

Александр Лукашенко поручил решить проблемы, на которые жаловались отдавшие за него подписи жители Могилевской области. Их пять — и все связаны со строительством и развитием инфраструктуры: транспортной, социальной, туристической. И 80% проектов вообще-то уже давно решают местные администрации.
Список проблем:
провести ремонтно-реставрационные работы для сохранения дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи Кировского района;
Дворец в Жиличах реконструируют уже 11 лет — с 2009 года. Это памятник архитектуры международного значения: он строился в 18−19 веках. Три года назад говорили о том, что на завершение работ во дворце нужно еще 11,2 млн рублей, год назад — что еще 8,6 млн рублей. По последним данным, срок окончания работ — 2022 год, но это неточно, если учесть, сколько раз эти самые сроки переносились.
построить радиологический корпус № 3 в Могилевском областном онкологическом диспансере;
построить инфекционный корпус в Могилевской больнице № 1;
построить дорогу «Юго-западный обход Могилева»;
Проект Могилева хотят достроить кольцевую. Смотрите, какие есть варианты">обсуждают уже как минимум год — даже проводили общественное обсуждение. По планам завершить строительство кольцевой вокруг Могилева должны в 2021—2023 годах.
построить школу с бассейном и детский сад с бассейном в микрорайоне № 7 Бобруйска.