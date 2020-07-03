ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко распорядился решить пять проблем в Могилевской области. Это все или есть еще?

03.07.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил решить проблемы, на которые жаловались отдавшие за него подписи жители Могилевской области. Их пять — и все связаны со строительством и развитием инфраструктуры: транспортной, социальной, туристической. И 80% проектов вообще-то уже давно решают местные администрации.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Список проблем:

  • провести ремонтно-реставрационные работы для сохранения дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи Кировского района;

Дворец в Жиличах реконструируют уже 11 лет — с 2009 года. Это памятник архитектуры международного значения: он строился в 18−19 веках. Три года назад говорили о том, что на завершение работ во дворце нужно еще 11,2 млн рублей, год назад — что еще 8,6 млн рублей. По последним данным, срок окончания работ — 2022 год, но это неточно, если учесть, сколько раз эти самые сроки переносились.

 
«Версаль», масоны и замена Ленину. Пять причин побывать в Кировском районе

 

  • построить радиологический корпус № 3 в Могилевском областном онкологическом диспансере;

Об этом проекте говорил еще в январе 2020 года главный врач онкодиспансера Антон Лысов. И планы были — построить радиологический корпус до 2022 года.

  • построить инфекционный корпус в Могилевской больнице № 1;
  • построить дорогу «Юго-западный обход Могилева»;

Проект Могилева хотят достроить кольцевую. Смотрите, какие есть варианты">обсуждают уже как минимум год — даже проводили общественное обсуждение. По планам завершить строительство кольцевой вокруг Могилева должны в 2021—2023 годах.

  • построить школу с бассейном и детский сад с бассейном в микрорайоне № 7 Бобруйска.

Детский сад с бассейном строят уже как четыре месяца. Стоимость проекта — около 8 млн рублей.

Давайте обсудим, все ли это вопросы, которые волнуют вас, жителей Могилевской области? Может, есть другие? Давайте обсудим в комментариях.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
80% проектов вообще-то уже давно решают местные администрации.
 
Новости дня
Новости общества
 
О своих белорусских корнях экс-министр интеграции Израиля Софа Ландвер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика