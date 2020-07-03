ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Самым долгожданным для гомельчан стал обновленный спортивный комплекс

03.07.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Гомеле главный государственный праздник собрал горожан на площадке у Вечного огня и братского захоронения советских солдат, воевавших в годы Великой Отечественной войны. У мемориала - сотни людей:  руководство региона, ветераны, молодые бойцы и жители. К мемориальным плитам они возложили живые цветы. Программу продолжил торжественный марш войск Гомельского гарнизона по улицам областного центра.

Самым долгожданным для гомельчан стал обновленный спортивный комплекс


По традиции: большой праздник с большими подарками 

Самым долгожданным для гомельчан стал обновленный спортивный комплекс. Впервые он открыл свои двери в 1964 году. Пока велась реконструкция, спортсменам приходилось приспосабливать другие спортбазы для своих тренировок. Помещения были территориально разбросаны. После обновления технические возможности комплекса стали выше: теперь здесь одновременно могут заниматься 145 спортсменов.
Тренажерный, фитнес, игровой залы, а также 25-метровый бассейн и даже восстановительный центр. Зал для тренировок по дзюдо и современная велобаза! Всего – около семи значимых локаций. В них будут тренироваться спортсмены 14-ти направлений.

Ирина Просенцова, член сборной Беларуси по современному пятиборью, многократная чемпионка мира и Европы: "С надеждой ждали того, что у нас появится пятиборский дом у нас в Гомеле. Потому что для современного пятиборья на самом деле очень важно, чтобы был полноценный комплекс, и чтобы практически все виды находились в одном месте".

Объект будет учебно-тренировочной базой для учащихся Гомельского государственного училища олимпийского резерва. Часть спортзалов, а также бассейн, смогут посещать не только профессиональные спортсмены, но и все желающие.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле главный государственный праздник собрал горожан на площадке у Вечного огня и братского захоронения советских солдат, воевавших в годы Великой...
 
Новости дня
Новости общества
 
О международном сотрудничестве - Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика