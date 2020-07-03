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Самым долгожданным для гомельчан стал обновленный спортивный комплекс
03.07.2020 15:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Гомеле главный государственный праздник собрал горожан на площадке у Вечного огня и братского захоронения советских солдат, воевавших в годы Великой Отечественной войны. У мемориала - сотни людей: руководство региона, ветераны, молодые бойцы и жители. К мемориальным плитам они возложили живые цветы. Программу продолжил торжественный марш войск Гомельского гарнизона по улицам областного центра.
По традиции: большой праздник с большими подаркамиСамым долгожданным для гомельчан стал обновленный спортивный комплекс. Впервые он открыл свои двери в 1964 году. Пока велась реконструкция, спортсменам приходилось приспосабливать другие спортбазы для своих тренировок. Помещения были территориально разбросаны. После обновления технические возможности комплекса стали выше: теперь здесь одновременно могут заниматься 145 спортсменов.
Тренажерный, фитнес, игровой залы, а также 25-метровый бассейн и даже восстановительный центр. Зал для тренировок по дзюдо и современная велобаза! Всего – около семи значимых локаций. В них будут тренироваться спортсмены 14-ти направлений.
Ирина Просенцова, член сборной Беларуси по современному пятиборью, многократная чемпионка мира и Европы: "С надеждой ждали того, что у нас появится пятиборский дом у нас в Гомеле. Потому что для современного пятиборья на самом деле очень важно, чтобы был полноценный комплекс, и чтобы практически все виды находились в одном месте".
Объект будет учебно-тренировочной базой для учащихся Гомельского государственного училища олимпийского резерва. Часть спортзалов, а также бассейн, смогут посещать не только профессиональные спортсмены, но и все желающие.
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В Гомеле главный государственный праздник собрал горожан на площадке у Вечного огня и братского захоронения советских солдат, воевавших в годы Великой...
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