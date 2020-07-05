|
"На контроле Президента". Пеллетные заводы
06.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня работа в полях не останавливается ни на минуту. Да и в лесах - горячая пора. Еще из достижений последних лет: Беларусь практически ушла от экспорта круглой древесины. То есть, вместо того чтобы гнать за бесценок сырье, стала делать товар с высокой добавленной стоимостью. Это гораздо выгоднее.
Впрочем, при переработке древесины все равно получается немало отходов. К тому же накопились значительные запасы технологического сырья. По последним данным, миллион 700 тысяч кубов практически дров, которые наша страна не в состоянии потребить. Превратить неликвид и отходы - в доходы. Такую задачу поставил Президент Минлесхозу.
Решение - строительство пеллетных заводов. Шесть экспорто ориентированных предприятий по выпуску топливных гранул должны не только уменьшить количество древесных остатков. Но и ежегодно приносить в страну около 20-ти миллионов долларов валюты.
Как выполняется поручение Главы государства? Когда все заводы заработают на полную мощность? И так уж ли рентабельно пеллетное производство, которое было описано в бизнес-планах. Разберемся в очередной серии проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента". В эту среду сразу после "Панорамы".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня работа в полях не останавливается ни на минуту. Да и в лесах - горячая пора. Еще из достижений последних лет: Беларусь практически ушла от экспорта круглой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)