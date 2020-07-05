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"На контроле Президента". Пеллетные заводы

06.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня работа в полях не останавливается ни на минуту. Да и в лесах - горячая пора. Еще из достижений последних лет: Беларусь практически ушла от экспорта круглой древесины. То есть, вместо того чтобы гнать за бесценок сырье, стала делать товар с высокой добавленной стоимостью. Это гораздо выгоднее.

Впрочем, при переработке древесины все равно получается немало отходов. К тому же накопились значительные запасы технологического сырья. По последним данным, миллион 700 тысяч кубов практически дров, которые наша страна не в состоянии потребить. Превратить неликвид и отходы - в доходы. Такую задачу поставил Президент Минлесхозу. 

Решение - строительство пеллетных заводов. Шесть экспорто ориентированных предприятий по выпуску топливных гранул должны не только уменьшить количество древесных остатков. Но и ежегодно приносить в страну около 20-ти миллионов долларов валюты.

Как выполняется поручение Главы государства? Когда все заводы заработают на полную мощность? И так уж ли рентабельно пеллетное производство, которое было описано в бизнес-планах. Разберемся в очередной серии проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента". В эту среду сразу после "Панорамы".

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Сегодня работа в полях не останавливается ни на минуту. Да и в лесах - горячая пора. Еще из достижений последних лет: Беларусь практически ушла от экспорта круглой...
 
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