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В столице задержали серийного похитителя велосипедов

06.07.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину, которого подозревают в серии краж велосипедов. Подробности сообщает столичная милиция.

В милицию обратились жители домов по улице Карвата — попросили помочь вернуть велосипеды, которые пропали из подъездов.

Личность подозреваемого установили — это 28-летний минчанин, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления против собственности.

Молодой человек живет неподалеку от улицы Карвата. В подъезды многоэтажек проникал, набирая случайные цифры номеров квартир и представляясь соседом. Потом осматривал велосипеды, которые хранятся на площадках, дергал запирающие устройства — если были открыты, похищал транспортное средство.

Со слов задержанного, по такой схеме он обошел около четырех подъездов. Всего на его счету пять эпизодов. Общая сумма ущерба — более 2900 рублей.

Сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД Минска просят жителей столицы не оставлять свои велосипеды и другое ценное имущество в подъездах, на лестничных площадках, дворовых территориях, а, по возможности, хранить имущество внутри дома или квартиры.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали мужчину, которого подозревают в серии краж велосипедов. Подробности сообщает столичная милиция.
 
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