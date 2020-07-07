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Задержанного блогера Петрухина обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса
08.07.2020 12:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестскому блогеру Сергею Петрухину предъявлено обвинение по трем статьям УК. Об этом
По данным правозащитников, Петрухину предъявлены следующие обвинения:
По предварительной информации, статьи об оскорблении судьи и представителя власти касаются событий двухлетней давности. Оперативно получить комментарий в Следственном комитете не удалось.
Сергея Петрухина
Правозащитники признали Петрухина политическим заключенным.
«Весна» напоминает, что в марте 2019 года Петрухин уже был осужден по уголовному делу. Его признали виновным по ч. 2 ст. 188 (Клевета) и ч. 2 ст. 189 (Оскорбление) и наказали большим штрафом. Правозащитники
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По предварительной информации, статьи об оскорблении судьи и представителя власти касаются событий двухлетней давности.
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