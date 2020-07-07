Задержанного блогера Петрухина обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса

Источник материала: Tut.by

Брестскому блогеру Сергею Петрухину предъявлено обвинение по трем статьям УК. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: Станислав Коршунов

По данным правозащитников, Петрухину предъявлены следующие обвинения:

ч. 1 ст. 342 УК РБ — организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

— организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. ст. 369 УК РБ — Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.

— Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет. ст. 391 УК РБ — Оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия. Наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.

По предварительной информации, статьи об оскорблении судьи и представителя власти касаются событий двухлетней давности. Оперативно получить комментарий в Следственном комитете не удалось.

Сергея Петрухина задержали 16 июня в деревне Остров Пуховичского района, где он гостил у знакомой. Его доставили в Кобринский ИВС отбывать 15 суток административного ареста. 25 июня стало известно, что Петрухина перевели в Минск и что он задержан в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 342. Сейчас блогер находится в СИЗО на Володарского.

Правозащитники признали Петрухина политическим заключенным.

«Весна» напоминает, что в марте 2019 года Петрухин уже был осужден по уголовному делу. Его признали виновным по ч. 2 ст. 188 (Клевета) и ч. 2 ст. 189 (Оскорбление) и наказали большим штрафом. Правозащитники признали то дело политически мотивированным.