Рыбаки выловили 50-килограммового сома из Припяти в Мозырском районе

Источник материала: Полесская правда





Жители Мозыря Гомельской области Юрий Мовчан и Роман Захаревский выловили из Припяти 50-килограммового сома. В длину гигант растянулся не меньше чем на два метра.

Юрий и Роман – коллеги, выехали на рыбалку на рассвете и вышли на воду в лодке с мотором. Чтобы привлечь сома, использовали квок – приспособление, издающие привлекающие этот вид рыбы звуки. До этого, по признанию рыбака, наибольший выловленный им экземпляр не превышал 15 килограммов.