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Рыбаки выловили 50-килограммового сома из Припяти в Мозырском районе

08.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Рыбаки выловили 50-килограммового сома из Припяти в Мозырском районе

Жители Мозыря Гомельской области Юрий Мовчан и Роман Захаревский выловили из Припяти 50-килограммового сома. В длину гигант растянулся не меньше чем на два метра.

Юрий и Роман – коллеги, выехали на рыбалку на рассвете и вышли на воду в лодке с мотором. Чтобы привлечь сома, использовали квок – приспособление, издающие привлекающие этот вид рыбы звуки. До этого, по признанию рыбака, наибольший выловленный им экземпляр не превышал 15 килограммов.

Елена ЯСКО, «СБ»
Фото из архива Юрия Мовчана

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