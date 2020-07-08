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Детская техника спасателей «Пожавел» в исполнении ученицы Оснежицкой школы получила признание жюри Интернет-конкурса областного МЧС

08.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Детская техника спасателей «Пожавел» в исполнении ученицы Оснежицкой школы получила признание жюри Интернет-конкурса областного МЧС
Спасатели Пинщины постоянно уделяют внимание формированию у подрастающего поколения навыков безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях. Как отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского ГРОЧС Олег Червяковский, такие знания ребята получают и закрепляют, принимая участие в акциях МЧС, играх, конкурсах и викторинах.

Портал pinsknews.by уже сообщал, что воспитанница яслей-сада № 34 г. Пинска Вера Балыдко победила в Интернет-конкурсе Брестского областного УМЧС «Мы б в спасатели пошли» за создание креативного детского костюма пожарного.

 


Детская техника спасателей «Пожавел» в исполнении ученицы Оснежицкой школы получила признание жюри Интернет-конкурса областного МЧС

Олег Червяковский вручает Диплом и подарок Ане Орловой.

Попробовать свои силы в конкурсе решили также учащиеся и педагоги Оснежицкой средней школы, выбравшие номинацию «Детская техника спасателей». Пожарная техника в исполнении учащейся 1 класса Оснежицкой школы Анны Орловой, изготовленная из подручных средств, была названа «Пожавел» – своеобразный гибрид пожарной машины и велосипеда.

«Подведя итоги, жюри  отметило оригинальность и креативный творческий подход к оформлению работы «Пожавел». Как результат – 3-е место в данной номинации», – рассказал Олег Червяковский.

Представитель Пинского ГРОЧС вручил Ане Орловой диплом Брестского областного управления МЧС Республики Беларусь и памятные подарки.

 


Детская техника спасателей «Пожавел» в исполнении ученицы Оснежицкой школы получила признание жюри Интернет-конкурса областного МЧС


Детская техника спасателей «Пожавел» в исполнении ученицы Оснежицкой школы получила признание жюри Интернет-конкурса областного МЧС

Напомним, в настоящее время в республике проходит акция «Каникулы без дыма и огня». Олег Алексеевич напомнил об этом ребятам, посещающим пришкольный лагерь, и провел с ними урок безопасности на тему «Опасные ситуации в летний период». Закончилось мероприятие общим фото на память.

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« Воспитанница яслей-сада № 34 г. Пинска победила в Интернет-конкурсе областного МЧС за создание креативного детского костюма спасателя
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