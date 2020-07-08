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Детская техника спасателей «Пожавел» в исполнении ученицы Оснежицкой школы получила признание жюри Интернет-конкурса областного МЧС
08.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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Попробовать свои силы в конкурсе решили также учащиеся и педагоги Оснежицкой средней школы, выбравшие номинацию «Детская техника спасателей». Пожарная техника в исполнении учащейся 1 класса Оснежицкой школы Анны Орловой, изготовленная из подручных средств, была названа «Пожавел» – своеобразный гибрид пожарной машины и велосипеда.
Представитель Пинского ГРОЧС вручил Ане Орловой диплом Брестского областного управления МЧС Республики Беларусь и памятные подарки.
Напомним, в настоящее время в республике проходит акция «Каникулы без дыма и огня». Олег Алексеевич напомнил об этом ребятам, посещающим пришкольный лагерь, и провел с ними урок безопасности на тему «Опасные ситуации в летний период». Закончилось мероприятие общим фото на память.
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