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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Призер Олимпийских игр Александр Кедяров: Без господдержки спорт превратился бы в физкультуру "Без господдержки спорт превратился бы в физкультуру. Спорт во все времена был тесно связан с политикой. По результатам спортсменов оценивалась эффективность...

"Без господдержки спорт превратился бы в физкультуру. Спорт во все времена был тесно связан с политикой. По результатам спортсменов оценивалась эффективность курса, выбранного страной, достижения атлетов позволяли государствам заявить о себе".Призер Олимпийских игр, шестикратный рекордсмен мира в стрельбе Александр Кедяров рассказал о важности государственной поддержки спорта и роли спортсменов в мировой политике.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите