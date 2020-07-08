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Призер Олимпийских игр Александр Кедяров: Без господдержки спорт превратился бы в физкультуру

08.07.2020 15:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Без господдержки спорт превратился бы в физкультуру. Спорт во все времена был тесно связан с политикой. По результатам спортсменов оценивалась эффективность курса, выбранного страной, достижения атлетов позволяли государствам заявить о себе".

Призер Олимпийских игр, шестикратный рекордсмен мира в стрельбе Александр Кедяров рассказал о важности государственной поддержки спорта и роли спортсменов в мировой политике.

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"Без господдержки спорт превратился бы в физкультуру. Спорт во все времена был тесно связан с политикой. По результатам спортсменов оценивалась эффективность...
 
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