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Не было настойки календулы: в мозырской аптеке пьяный мужчина головой разнес витрину

08.07.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре пьяный мужчина разнес витрину в аптеке, сообщили в пресс-службе МВД.

Днем 6 июля на пульт районной охраны поступил сигнал из аптеки по улице Притыцкого. Прибывшему наряду милиции фармацевт рассказала, что пьяный мужчина поругался с посетителем, а затем разбил витрину. После этого он скрылся. Милиционеры по приметам нашли подозреваемого.

— Причиной агрессивного поведения стало отсутствие в продаже настойки календулы, которую периодически употребляют вместо алкоголя люди, злоупотребляющие спиртным, — рассказали в Мозырском РОВД.


Мужчину водворили в ИВС. По заключению медосвидетельствования, у него 2,4 промилле алкоголя. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело за хулиганство.

 
 
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Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело за хулиганство.
 
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