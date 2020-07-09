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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премьера проекта "Один день". Трудовой день простого белоруса за 26 минут! Трудовой день простого белоруса за 26 минут. Сегодня сразу после "Панорамы" Белтелерадиокомпания представляет премьеру. В эфире "Беларусь 1" проект собственного...

Трудовой день простого белоруса за 26 минут. Сегодня сразу после "Панорамы" Белтелерадиокомпания представляет премьеру. В эфирепроект собственного производства медиахолдинга - "Один день". Каждый выпуск - история человека, представителя какой-либо профессии, например, машинист метрополитена или зоотехник. Через портрет будут раскрыты особенности дела специалистов, которые живут и работают в Беларуси, а также развитие отрасли в целом. Премьерный выпуск - о флагмане сельскохозяйственного производства агрокомбинате "Снов" и его председателе Николае Радомане.Как проходят рабочие будни этих людей? Каковы их взгляды на жизнь, настоящее и будущее сферы деятельности, которой они себя посвятили? Съемочная группа раскроет феномен успеха трудового коллектива, которым уже 15 лет руководит Николай Радоман. Первый выпуск программы "Один день" смотрите сегодня после "Панорамы".