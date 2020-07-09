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Премьера проекта "Один день". Трудовой день простого белоруса за 26 минут!
09.07.2020 10:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТрудовой день простого белоруса за 26 минут. Сегодня сразу после "Панорамы" Белтелерадиокомпания представляет премьеру. В эфире
Как проходят рабочие будни этих людей? Каковы их взгляды на жизнь, настоящее и будущее сферы деятельности, которой они себя посвятили? Съемочная группа раскроет феномен успеха трудового коллектива, которым уже 15 лет руководит Николай Радоман. Первый выпуск программы "Один день" смотрите сегодня после "Панорамы".
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Трудовой день простого белоруса за 26 минут. Сегодня сразу после "Панорамы" Белтелерадиокомпания представляет премьеру. В эфире "Беларусь 1" проект собственного...
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