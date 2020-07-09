С жителями, которые против вырубки дубравы для расширения кладбища «Аульс», встретились представители ЖКХ

Источник материала: Tut.by

Вечером 8 июля в Путришках прошла встреча местных жителей с представителями ЖКХ и природоохраны по поводу расширения городского кладбища «Аульс» в сторону агрогородка и вырубки дубравы. Со сложившейся ситуацией сельчане категорически не согласны. Что обсуждали и каков результат разговора, TUT.BY рассказал председатель общественного объединения «Экомониторинг» Евгений Филимонов.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Очень жаль, что на встречу не приехали представители городской или областной властей. Если кратко, то каких-либо продуктивных итогов встреча не принесла, — с сожалением говорит Евгений. — Местным жителям опять пообещали решить вопросы с водой и провести интернет.

Во встрече принимали участие около двух десятков местных жителей. Они показывали представителям ЖКХ и гродненской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды фотографии того, как вода после дождей заливает огороды и улицу, говорили о том, что дубрава — важный зеленый щит между «Гродно Азотом» и поселком, а также городом.

— Общественные слушания по данному поводу не были проведены. А ведь чиновник может разделять ответственность с общественностью, которая в свою очередь может как-то влиять на то, что происходит вокруг. При этом обсуждения отчета ОВОС здесь не было, но в то же время были общественные слушания по воздействию на окружающую среду запуска нового цеха на «Гродно Азот», где зеленый щит, эта дубрава, фигурирует. Получается такой вот ребус — там она есть в прежнем объеме, но по факту ее вырубают. Внятного ответа на данный вопрос я так и не получил, — говорит Евгений Филимонов. По его словам, заместитель генерального директора гродненского городского ЖКХ Алексей Бодич снова рассказывал людям, что предприятие действует по закону, мест для захоронения не хватает.

Чиновник говорил, что городские власти пробовали сделать отвод земли через дорогу от кладбища, чтобы там делать захоронения. Отправляли документы в Администрацию президента, однако получили отказ — так как это пахотная земля.

Напомним, два года назад жители агрогородка Путришки решительно выступили против расширения кладбища «Аульс», а также против вырубки дубовой рощи, которая была естественным зеленым щитом между поселком и городским захоронением. Тогда местные жители смогли отстоять дубраву. Председатель облисполкома Владимир Кравцов пообещал тщательно рассмотреть вариант расширения «Аульса» в сторону одноименной железнодорожной станции, то есть в противоположную от дубравы. Однако в этом году местные жители с удивлением увидели, что дубраву снова начали рубить .

Первый заместитель председателя горисполкома Андрей Жук рассказал газете «Вечерний Гродно», что работы по вырубке деревьев на данный момент приостановлены.

— Да, два года назад мы обещали, что дальше не пойдем. Однако ситуация сложилась так, что места на кладбище осталось на три-четыре месяца, а в освоении участка через дорогу было отказано. Примечательно, что в Путришках есть два или три действующих кладбища, которые находятся в непосредственной близости к домам, и никого это не смущает, — рассказал изданию Андрей Жук.

По мнению городских властей, единственное правильное решение в этом вопросе — строительство в Гродно крематория. Кстати, кладбище с двумя формами захоронения (традиционной и прах в урнах) с перспективным (после 2030 года) строительством крематория предусмотрено в генплане города. Даже определено место — справа от Аульса.

— Это решение очень большого количества проблем. У нас были предложения и желающие инвестировать в данный вид деятельности, но по законодательству только государство имеет право строить крематорий, — объяснил изданию Андрей Жук. — Нужно учитывать специфику нашего западного региона: у нас много религиозных конфессий. Минск к этому шел не один год, а десятилетия. Там совсем другие расстояния: выезжаешь за город на кладбище, и день потерян. У нас кладбища ближе. Нужно взвесить все за и против, провести опрос, услышать мнения людей, пройти все цепочки, и только тогда рассматривать вопрос. Не факт, что у нас это приживется.

Кстати, опрос жителей города по поводу постройки крематория обещали провести и два года назад.

— Тогда же обещали и вырубку приостановить, однако сейчас мы наблюдаем другую картину, — говорит Евгений Филимонов. По его словам, жители собираются со своей проблемой ехать в Минск — в Администрацию президента.