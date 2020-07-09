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Где в Минске можно сделать платно экспресс-тестирование на антитела к COVID-19
09.07.2020 14:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС 9 июля в Минске экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 на платной основе будет проводиться в следующих амбулаторно-поликлинических учреждениях:
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С 9 июля в Минске экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 на платной основе будет проводиться в следующих амбулаторно-поликлинических учреждениях: 3-я...
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