Прогноз с 10 по 12 июля. Дождливая погода сохранится в Беларуси до конца недели

Источник материала: Полымя

Дождливая погода сохранится до конца недели, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





«Установившийся в республике температурный режим на 2-5 градусов ниже климатической нормы для этих чисел июля и больше соответствует третьей декаде мая. Особенно ощутимо прохладно в утренние часы. Так, истекшей ночью минимальная температура была 7-13 градусов тепла», — отметили синоптики.

В пятницу, 10 июля, в ночные часы во многих районах еще сохранится влияние прохладных воздушных масс, утром и днем на большей части территории Беларуси погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Западной Европы. Ночью ожидается переменная облачность, днем — облачно с прояснениями. Во второй половине ночи по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Меньше дождей будет по юго-востоку республики — в Гомельской и Могилевской областях. Ночью и утром местами по стране слабый туман. Ветер ожидается южный умеренный, утром и днем по северо-западу Беларуси порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, только по западу страны в плотных облаках будет теплее — плюс 13-15, днем — 19-24 выше нуля, по югу — 25-28 градусов тепла.

В субботу, 11 июля, скажется влияние теплых воздушных масс и активных фронтальных разделов, которые принесут много облаков и дождей, в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер ожидается южный, днем с переходом на северо-западный порывистый, утром и днем при грозах сильный порывистый. Ночью будет от 13 до 20 градусов тепла. Днем ожидается 22-28 со знаком плюс в северо-западных районах, на юго-восток страны ненадолго заглянет 30-градусная жара.

В воскресенье, 12 июля, через территорию Беларуси ожидается перемещение холодного атмосферного фронта, вслед за которым с северо-запада Европы начнет распространяться холодная воздушная масса. Будет преобладать облачная погода. Во многих районах республики пройдут дожди, местами прогремят грозы. Ветер будет северо-западный, северный порывистый. Температура ночью составит 9-15 градусов тепла, днем — 13-20 выше нуля. По юго-востоку страны будет еще тепло: ночью — плюс 16-19, днем — 21-28 выше нуля.

В первой половине следующей недели Беларусь останется под влиянием атмосферных фронтов и холодной воздушной массы, сформированной в северных широтах. Будет холодно, много облаков и дождей. Ветер северный умеренный. Температура воздуха на вершине лета, 15 июля, ночью составит 8-15 градусов тепла, днем — 14-20 выше нуля, в отдельных районах при длительных прояснениях солнце сможет прогревать воздух до плюс 23. Такой температурный фон окажется на 2-5 градусов ниже положенного по климатической норме в этом месяце.

Источник: БелТА