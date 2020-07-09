|
За что гомельские кастрюли ценят иностранцы и когда в родном городе откроется фирменный магазин
09.07.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Специалисты гомельского завода «Сантэкс» возродили производство на площадях бывшего завода стальной эмальпосуды, но сделали ставку не на массовые продажи, а качество, сообщает
Конкуренция на рынке эмальпосуды сегодня очень сильная. В Беларуси широко представлены марки из России, Сербии, Турции, до недавнего времени и Украины. Очень много Китая, их посуда характеризуется низкой толщиной металла — 0,4−0,5 мм, потому и стоит дешево. У гомельских кастрюль толщина металла составляет 0,7 мм.
— Для нас качество выпускаемой продукции имеет первостепенное значение, — расставляет акценты заместитель директора по производству Сергей Тороп. — И именно за это нас ценят покупатели. Хоть на рынке мы относительно недавно, с 2015 года, тем не менее, постоянно увеличиваем объемы производства и продаж, расширяем свое присутствие в уже сформированных рыночных зонах.
У гомельских кастрюль уникальная горловина. Разработка заводских конструкторов получила название In pairs. Особенность заключается в максимально точном прилегании нержавеющих ободков крышек к самим кастрюлям.
— За счет циркуляции пара внутри кастрюли уменьшается время приготовления пищи, сохраняются ее натуральный вкус и полезные качества. Повреждение эмали в районе бортика даже при постоянном соприкосновении крышки с кастрюлей исключено, — перечисляет главные плюсы собеседник.
Только лишь технологической стороной дела не ограничились. Большое значение придали дизайну. Сейчас в тренде однотонная посуда пастельных тонов, и завод предложил такую своему потребителю. Но это для невзыскательного покупателя, делает важное уточнение Тороп. Для других придумали кое-что эксклюзивное:
— Главный технолог предприятия предложила использовать технологию нанесения рисунка «шейк», от слова «смешивать». Это не принт, а смешение двух разных эмалей. Работа выполняется вручную, поэтому двух абсолютно одинаковых изделий в продаже вы не найдете. Технология не столько сложная, сколько непривычная, но работники уже набили руки.
Интересно, что заводчане хотели отказаться от «бабушкиных» принтов на стенках посуды в виде ягод и грибов. Однако ностальгирующих по СССР покупателей оказалось так много, что натюрморты вернули, слегка видоизменив.
Качество готовых изделий постоянно проверяется в лаборатории, отслеживается центром гигиены и эпидемиологии. Главному требованию — безопасности — посуда отвечает. При наличии малейшего дефекта эмалированного покрытия изделие безоговорочно отправляется в утиль так как ни исправить брак после прохождения печи, ни замаскировать его уже физически невозможно. Зато качественная посуда может служить многие десятилетия, если не бросать ее с высоты и не бить молотком.
Сегодня посуда «Сантэкса» представлена в крупных белорусских торговых сетях. В Гомеле последние модели есть в торговых центрах «ОМА» и «КСК», магазинах-партнерах «Белхозторга». Основной экспортный потребитель — Россия, но партии системно отгружаются также в страны Балтии, Польшу, США. Сейчас ведутся предметные переговоры с Израилем, где гомельскую посуду помнят и хотят видеть на своих кухнях.
В течение июля завод «Сантэкс» рассчитывает получить все согласования и открыть в Гомеле павильон по продаже собственной продукции в мелкую розницу. Вся кухонная утварь будет продаваться по цене производителя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Качество готовых изделий постоянно проверяется в лаборатории, отслеживается центром гигиены и эпидемиологии. Главному требованию - безопасности - посуда...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)