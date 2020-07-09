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За что гомельские кастрюли ценят иностранцы и когда в родном городе откроется фирменный магазин

09.07.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты гомельского завода «Сантэкс» возродили производство на площадях бывшего завода стальной эмальпосуды, но сделали ставку не на массовые продажи, а качество, сообщает belkagomel.by.


Конкуренция на рынке эмальпосуды сегодня очень сильная. В Беларуси широко представлены марки из России, Сербии, Турции, до недавнего времени и Украины. Очень много Китая, их посуда характеризуется низкой толщиной металла — 0,4−0,5 мм, потому и стоит дешево. У гомельских кастрюль толщина металла составляет 0,7 мм.

— Для нас качество выпускаемой продукции имеет первостепенное значение, — расставляет акценты заместитель директора по производству Сергей Тороп. — И именно за это нас ценят покупатели. Хоть на рынке мы относительно недавно, с 2015 года, тем не менее, постоянно увеличиваем объемы производства и продаж, расширяем свое присутствие в уже сформированных рыночных зонах.

У гомельских кастрюль уникальная горловина. Разработка заводских конструкторов получила название In pairs. Особенность заключается в максимально точном прилегании нержавеющих ободков крышек к самим кастрюлям.


— За счет циркуляции пара внутри кастрюли уменьшается время приготовления пищи, сохраняются ее натуральный вкус и полезные качества. Повреждение эмали в районе бортика даже при постоянном соприкосновении крышки с кастрюлей исключено, — перечисляет главные плюсы собеседник.

Только лишь технологической стороной дела не ограничились. Большое значение придали дизайну. Сейчас в тренде однотонная посуда пастельных тонов, и завод предложил такую своему потребителю. Но это для невзыскательного покупателя, делает важное уточнение Тороп. Для других придумали кое-что эксклюзивное:

— Главный технолог предприятия предложила использовать технологию нанесения рисунка «шейк», от слова «смешивать». Это не принт, а смешение двух разных эмалей. Работа выполняется вручную, поэтому двух абсолютно одинаковых изделий в продаже вы не найдете. Технология не столько сложная, сколько непривычная, но работники уже набили руки.


Интересно, что заводчане хотели отказаться от «бабушкиных» принтов на стенках посуды в виде ягод и грибов. Однако ностальгирующих по СССР покупателей оказалось так много, что натюрморты вернули, слегка видоизменив.


Качество готовых изделий постоянно проверяется в лаборатории, отслеживается центром гигиены и эпидемиологии. Главному требованию — безопасности — посуда отвечает. При наличии малейшего дефекта эмалированного покрытия изделие безоговорочно отправляется в утиль так как ни исправить брак после прохождения печи, ни замаскировать его уже физически невозможно. Зато качественная посуда может служить многие десятилетия, если не бросать ее с высоты и не бить молотком.

Сегодня посуда «Сантэкса» представлена в крупных белорусских торговых сетях. В Гомеле последние модели есть в торговых центрах «ОМА» и «КСК», магазинах-партнерах «Белхозторга». Основной экспортный потребитель — Россия, но партии системно отгружаются также в страны Балтии, Польшу, США. Сейчас ведутся предметные переговоры с Израилем, где гомельскую посуду помнят и хотят видеть на своих кухнях.


В течение июля завод «Сантэкс» рассчитывает получить все согласования и открыть в Гомеле павильон по продаже собственной продукции в мелкую розницу. Вся кухонная утварь будет продаваться по цене производителя.

Завод «Сантэкс» — преемник известного когда-то на весь Советский Союз гомельского завода «Эмальпосуда». В 70-е здесь трудилось более полутора тысяч человек. В нулевых на «Эмальпосуде», тогда уже ОАО «САНТЭП», начались проблемы. Менялись директора и формы собственности, но всё это слабо помогало — долги росли, продукция становилась неконкурентоспособной, прибыли не было. В 2007-м предприятие объявили банкротом, а в 2011-м — ликвидировали. Оставшихся работников сократили, бескрайние площади производственных цехов (территория завода составляла 8,65 га), технику и оборудование выставили на аукцион. Так, литейный цех превратился в «Мандарин» — самый крупный в Гомеле торговый комплекс. Несколько других корпусов выкупил владелец созданного еще в 2003 году на базе ОАО «САНТЭП» совместного предприятия по производству стальной эмалированной сантехники (мойки, душевые поддоны). Частник смог привлечь инвестиции и не только возродить производство посуды, но и запустить новые виды продукции.

 
Теги: Гомель
 
 
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Качество готовых изделий постоянно проверяется в лаборатории, отслеживается центром гигиены и эпидемиологии. Главному требованию - безопасности - посуда...
 
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