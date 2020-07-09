В Дрогичинской районе замор рыбы: погибло более 1 тысячи особей

Источник материала: Tut.by

Специалисты выясняют обстоятельства замора рыбы в Днепро-Бугском канале возле деревни Новоселки, сообщили TUT.BY в Дрогичинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.



Замор в Полоцком районе. Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: vk.com/zhalobapolotsk

Об инциденте спасателям сообщили вечером 8 июля. По данным МЧС, погибло около 1 тысячи особей рыбы.

«На данный момент проводится расследование. Вчера приезжал Следственный комитет. Кроме того, отобраны пробы воды. В течение пяти дней будут готовы результаты. Сейчас мертвая рыба убирается и утилизируется», — сообщили в районной инспекции.

Специалисты природоохранной инспекции обследовали акваторию канала. Видимых загрязнений они не обнаружили.