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В Дрогичинской районе замор рыбы: погибло более 1 тысячи особей
09.07.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Специалисты выясняют обстоятельства замора рыбы в Днепро-Бугском канале возле деревни Новоселки, сообщили TUT.BY в Дрогичинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Об инциденте спасателям сообщили вечером 8 июля. По данным МЧС, погибло около 1 тысячи особей рыбы.
«На данный момент проводится расследование. Вчера приезжал Следственный комитет. Кроме того, отобраны пробы воды. В течение пяти дней будут готовы результаты. Сейчас мертвая рыба убирается и утилизируется», — сообщили в районной инспекции.
Специалисты природоохранной инспекции обследовали акваторию канала. Видимых загрязнений они не обнаружили.
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Видимых загрязнений в акватории канала специалисты природоохраны не обнаружили.
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