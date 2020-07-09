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Лукашенко: Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок

09.07.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 9 июля провел встречу с представителями «крупнейших СМИ». На нее были приглашены 250 журналистов государственных изданий и телеканалов, сообщает пресс-служба президента.


Фото: Reuters

Открывая встречу, Лукашенко заявил, что хорошо относится к наличию альтернативных точек зрения.

— Большинство из 250 человек в зале — люди государственные, хотя у вас своеобразное мышление. Это точно. То, что у вас на тот или иной факт может быть разное мнение — это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю, — сказал он.

По его словам, на уровне президента выработано четкое требование, что при подготовке любого мероприятия обязательно учитываются разные точки зрения.

— Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака — все это правильно, — отметил президент.

Лукашенко обратил внимание на то, что в отдельных массмедиа в последнее время стали появляться разного рода конспирологические теории на предмет того, почему он проводит встречи с активами.

— Якобы что-то чрезвычайное происходит и поэтому президенту приходится реагировать как пожарному. Так вот: нет никакой чрезвычайщины.

Президент отметил, что встречается с представителями СМИ, чтобы пояснить отдельные аспекты внутренней и внешней политики, прокомментировать происходящие события, ответить на актуальные вопросы.

Он считает, что для рынка массмедиа важным фактором является наличие государственных СМИ, и в Беларуси, как заверил президент, их число сокращаться не будет. Работа Министерства информации во главе с недавно назначенным министром будет нацелена на поддержку таких СМИ.

Президент подчеркнул: наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, хотя некоторые ее так понимают, особенно что касается высказываний в сети Интернет. Некоторые медийные персоны за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию, вплоть до личных оскорблений.

— Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще… — отметил президент. — Каждый из вас получил порцию (негатива. — Прим.), тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство. Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок, — заверил президент.

 
 
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Президент подчеркнул: наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, хотя некоторые ее так понимают, особенно что касается высказываний в сети Интернет.
 
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