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Суд посчитал законным задержание Тихановского на 15 суток после инцидента с милицией на пикете в Гродно
09.07.2020 16:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненском областном суде прошло заседание по рассмотрению жалобы Сергея Тихановского на постановление суда. Напомним, блогера телеграм-канала «Страна для жизни» 1 июля Гродно дали еще 15 суток за неподчинение милиции на пикете 29 мая">осудили по административной статье 23.4 КоАП — за неподчинение законным требованиям милиции на 15 суток административного ареста.
Речь шла о задержании 29 мая на пикете в Гродно. Тихановскому дали 15 суток за неподчинение милиции. Блогер свою вину не признавал. Милиция, которая заявляла о сопротивлении, не смогла предоставить суду записи видеорегистраторов омоновцев — «они не сохранились».
На сегодняшнее судебное заседание не пришли ни адвокат, ни представитель РУВД, который составлял протокол. Половину мест в зале, где проходило заседание, заняли спортивного вида молодые люди в масках, пришли также около 15 человек поддержки Тихановского, журналисты и правозащитники. Из-за технических проблем с оборудованием видеосвязи с Тихановским не было.
Судья несколько минут зачитывал жалобу адвоката на решение суда Ленинского района, который присудил блогеру 15 суток ареста за неподчинение сотрудникам милиции. Адвокат в ходатайстве указал, что вина Тихановского не доказана, а свидетели — сотрудники ОМОНа являются заинтересованными лицами. Также адвокат обращал внимание на то, что административное дело пересекается с уголовным, в рамках которого Тихановский сейчас находится в СИЗО.
Судья удалился в совещательную комнату. В итоге постановил: решение суда Ленинского района оставить без изменений, ходатайство адвоката — отклонить.
Сегодня же в суде Московского района Минска
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Суд посчитал законным задержание Тихановского на 15 суток после инцидента с милицией на пикете в Гродно
В Гродненском областном суде заседание по рассмотрению жалобы Сергея Тихановского на постановление суда. Напомним, Сергея Тихановского 1 июля судили по...
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