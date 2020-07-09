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Суд посчитал законным задержание Тихановского на 15 суток после инцидента с милицией на пикете в Гродно

09.07.2020 16:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненском областном суде прошло заседание по рассмотрению жалобы Сергея Тихановского на постановление суда. Напомним, блогера телеграм-канала «Страна для жизни» 1 июля Гродно дали еще 15 суток за неподчинение милиции на пикете 29 мая">осудили по административной статье 23.4 КоАП — за неподчинение законным требованиям милиции на 15 суток административного ареста.


Речь шла о задержании 29 мая на пикете в Гродно. Тихановскому дали 15 суток за неподчинение милиции. Блогер свою вину не признавал. Милиция, которая заявляла о сопротивлении, не смогла предоставить суду записи видеорегистраторов омоновцев — «они не сохранились».

На сегодняшнее судебное заседание не пришли ни адвокат, ни представитель РУВД, который составлял протокол. Половину мест в зале, где проходило заседание, заняли спортивного вида молодые люди в масках, пришли также около 15 человек поддержки Тихановского, журналисты и правозащитники. Из-за технических проблем с оборудованием видеосвязи с Тихановским не было.


Судья несколько минут зачитывал жалобу адвоката на решение суда Ленинского района, который присудил блогеру 15 суток ареста за неподчинение сотрудникам милиции. Адвокат в ходатайстве указал, что вина Тихановского не доказана, а свидетели — сотрудники ОМОНа являются заинтересованными лицами. Также адвокат обращал внимание на то, что административное дело пересекается с уголовным, в рамках которого Тихановский сейчас находится в СИЗО.

Судья удалился в совещательную комнату. В итоге постановил: решение суда Ленинского района оставить без изменений, ходатайство адвоката — отклонить.


Сегодня же в суде Московского района Минска проходило заседание по жалобе Сергея Тихановского на постановление начальника СИЗО № 1 о применении мер взыскания — помещении в карцер. Заседание, которое еще накануне было открытым, утром 9 июля объявили закрытым и не пустили ни представителей СМИ, ни друзей Тихановского, пришедших его поддержать. В зал заседания пустили лишь Светлану Тихановскую, адвокатов Виктора и Наталью Мацкевич и представителей СИЗО № 1.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродненском областном суде заседание по рассмотрению жалобы Сергея Тихановского на постановление суда. Напомним, Сергея Тихановского 1 июля судили по...
 
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