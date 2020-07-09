ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусская актриса Елена Дубровская о любви к родине

09.07.2020 16:22 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Елена Дубровская: "Я очень много путешествую, бываю за пределами страны. Связано это с моей работой. Я снимаюсь, например, в Российской Федерации, в Украине. И, конечно же, мне есть с чем сравнить.
Я всегда с особой теплотой и трепетом возвращаюсь в Беларусь, у меня есть очень-очень много друзей, которые живут в РФ, моих коллег, которые с радостью приезжают в нашу Беларусь, здесь снимаются. И они очень-очень любят Минск, наши минские улочки, нашу теплоту, нашу чистоту, вот этот уют белорусский, которого, наверно, нет нигде.
Я люблю Беларусь за тепло, чувство стабильности и спокойствия, которого нет в других государствах". 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Елена Дубровская: "Я очень много путешествую, бываю за пределами страны. Связано это с моей работой. Я снимаюсь, например, в Российской Федерации, в Украине. И,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Суд посчитал законным задержание Тихановского на 15 суток после инцидента с милицией на пикете в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика