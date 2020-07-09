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Белорусская актриса Елена Дубровская о любви к родине
09.07.2020 16:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕлена Дубровская: "Я очень много путешествую, бываю за пределами страны. Связано это с моей работой. Я снимаюсь, например, в Российской Федерации, в Украине. И, конечно же, мне есть с чем сравнить.
Я всегда с особой теплотой и трепетом возвращаюсь в Беларусь, у меня есть очень-очень много друзей, которые живут в РФ, моих коллег, которые с радостью приезжают в нашу Беларусь, здесь снимаются. И они очень-очень любят Минск, наши минские улочки, нашу теплоту, нашу чистоту, вот этот уют белорусский, которого, наверно, нет нигде.
Я люблю Беларусь за тепло, чувство стабильности и спокойствия, которого нет в других государствах".
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Елена Дубровская: "Я очень много путешествую, бываю за пределами страны. Связано это с моей работой. Я снимаюсь, например, в Российской Федерации, в Украине. И,...
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