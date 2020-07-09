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В Краснополье девушка оставила надпись на асфальте у отделения милиции. Сегодня у нее пытались провести обыск
09.07.2020 16:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Краснополье 19-летняя девушка призналась, что оставила на асфальте перед зданием местной милиции надпись «Стоп Лука». Об этом
Как рассказал журналистам дядя Вероники Карповой, девушку задержали 8 июля около 23.00. Племянница, говорит Александр, рассказала ему, что на допросе призналась, что это она сделала надпись. В милиции ее продержали до 5 утра следующего дня, у нее забрали телефоны, потом отпустили.
Александр полагает, что девушку вычислили по камерам видеонаблюдения — они установлены на улице Ленинской. И подчеркивает, что раньше не наблюдал за племянницей подобной активности.
Сегодня, 9 июля, около 12.00 в квартиру, где Вероника живет с матерью, приехали милиционеры. Они хотели провести обыск, но мать отказалась их впустить без санкции прокурора, рассказал Александр Демьянков.
Мужчина добавил, что Веронику около 9 утра снова вызвали в милицию, где она пробыла до 12 часов. По словам девушки, «следователь показался ей доброжелательным, и она все ему рассказала». Веронику отпустили, предупредив, что ее снова могут вызвать в милицию.
Сейчас девушка отказывается разговаривать с незнакомыми людьми. Милиционеры не возвращались в квартиру — ни с санкцией прокурора, ни без нее.
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В Краснополье девушка оставила надпись на асфальте у отделения милиции. Сегодня у нее пытались провести обыск
Милиционеры пришли с обыском в квартиру, но мать девушки их не пустила - у них не было санкции прокурора.
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