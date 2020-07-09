В Краснополье девушка оставила надпись на асфальте у отделения милиции. Сегодня у нее пытались провести обыск

Источник материала: Tut.by

В Краснополье 19-летняя девушка призналась, что оставила на асфальте перед зданием местной милиции надпись «Стоп Лука». Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на дядю девушки Александра Демьянкова. По словам мужчины, девушку задерживали, но отпустили.



Центральная площадь в Краснополье. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Как рассказал журналистам дядя Вероники Карповой, девушку задержали 8 июля около 23.00. Племянница, говорит Александр, рассказала ему, что на допросе призналась, что это она сделала надпись. В милиции ее продержали до 5 утра следующего дня, у нее забрали телефоны, потом отпустили.

Александр полагает, что девушку вычислили по камерам видеонаблюдения — они установлены на улице Ленинской. И подчеркивает, что раньше не наблюдал за племянницей подобной активности.

Сегодня, 9 июля, около 12.00 в квартиру, где Вероника живет с матерью, приехали милиционеры. Они хотели провести обыск, но мать отказалась их впустить без санкции прокурора, рассказал Александр Демьянков.

Мужчина добавил, что Веронику около 9 утра снова вызвали в милицию, где она пробыла до 12 часов. По словам девушки, «следователь показался ей доброжелательным, и она все ему рассказала». Веронику отпустили, предупредив, что ее снова могут вызвать в милицию.

Сейчас девушка отказывается разговаривать с незнакомыми людьми. Милиционеры не возвращались в квартиру — ни с санкцией прокурора, ни без нее.