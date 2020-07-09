Студотряд «Пламя». Ребята из Глусской СШ № 1 им. С. И. Граховского поучаствовали в студотрядовском движении

Источник материала: Радзiма





В разгаре школьные каникулы. Можно отдыхать, играть с друзьями, купаться, загорать. Но ребята Глусской СШ № 1 им. С. И. Граховского решили поучаствовать в студотрядовском движении. Поэтому по инициативе районного комитета ОО «БРСМ» в рамках организации временной занятости учащихся на базе учреждения был сформирован студенческий сельскохозяйственный отряд «Пламя» им. А. В. Янковской, в состав которого вошли Елисей Кузнецов, Кирилл Грабко, Тимур Сергеев, Константин Гурин, Станислав Притуленко, Артур Мачульский, Станислав Бествицкий. С 15 по 26 июня учащиеся выполняли видовую прополку зерновых культур в ОАО «Экспериментальная база «Глуск». Предстоящая работа для ребят была новой, погодные условия для ее выполнения неблагоприятными. Но студотрядовцы трудились дружно, слаженно и ответственно. Всего ими было очищено 12 га тритикале. Так они заработали свои первые деньги и почувствовали им цену. Но, наверное, это не главный результат их трудовой деятельности. Главное, что ребята попробовали себя в чем-то новом, обрели позитивный опыт, принесли пользу хозяйству, прошли школу взаимопомощи и взаимовыручки.

Командир отряда Е. ЛАЗОВСКАЯ