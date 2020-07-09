Иван Мариев: дестабилизация ситуации в стране нам не нужна

Источник материала: Полесская правда

Дестабилизация ситуации в стране нам не нужна, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии полковник Иван Мариев.

«Я оцениваю ситуацию в стране с высоты прожитых лет. Считаю, что могу к 47 годам и воинскому званию полковника давать оценку произошедшему за четверть века. Мое поколение помнит ту ситуацию, с которой мы начинали создавать свою независимую республику. Даже у истоков создания Вооруженных Сил я тоже успел постоять — проходил срочную службу в 6-й гвардейской танковой дивизии. Помню тот развал и шатание, которые были в Вооруженных Силах с распадом Советского Союза. Первоочередное внимание тогда уделялось поддержанию боеготовности государства, поскольку состояние Вооруженных Сил — показатель суверенитета государства, возможность его защитить от внешних угроз. Была проделана колоссальная работа, — сказал Иван Мариев. — Сейчас приоритет сделан на боевую подготовку. Кроме того, в последнее время большое внимание государство уделяет социальной защищенности не только штатного состава, но и военнослужащих срочной военной службы: как после увольнения из Вооруженных Сил они будут продолжать работать и учиться. Все это закреплено на законодательном уровне и дорогого стоит».

Заместитель командира уверен, что белорусы способны сами сделать самостоятельный и осознанный выбор цивилизованным путем.