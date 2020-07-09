|
Гуманитарная помощь из Беларуси доставлена во Львов
09.07.2020 17:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Украину доставлена гуманитарная помощь из Беларуси. Наша страна выслала 30 тонн груза в поддержку соседям в связи с сильнейшими наводнениями в пяти областях страны. Представители Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям провели работы по его разгрузке.
Среди необходимых в ликвидации стихийных бедствий средств - более полутора тысяч единиц пожарных напорных рукавов, индивидуальные защитные комплекты, мотопомпы, палатки, а также две электростанции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Украину доставлена гуманитарная помощь из Беларуси. Наша страна выслала 30 тонн груза в поддержку соседям в связи с сильнейшими наводнениями в пяти областях...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)