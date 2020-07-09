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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гуманитарная помощь из Беларуси доставлена во Львов В Украину доставлена гуманитарная помощь из Беларуси. Наша страна выслала 30 тонн груза в поддержку соседям в связи с сильнейшими наводнениями в пяти областях...

В Украину доставлена гуманитарная помощь из Беларуси. Наша страна выслала 30 тонн груза в поддержку соседям в связи с сильнейшими наводнениями в пяти областях страны. Представители Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям провели работы по его разгрузке.Среди необходимых в ликвидации стихийных бедствий средств - более полутора тысяч единиц пожарных напорных рукавов, индивидуальные защитные комплекты, мотопомпы, палатки, а также две электростанции.