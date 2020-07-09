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Экодружественные инициативы на проекте Social Weekend
10.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа нашем пикнике мы используем только многоразовую посуду: кружки, тарелки, трубочки для питья. Дарья много лет работает в сфере экологии, поэтому встречи с друзьями и знакомыми проходят только в таком, экологическом формате.
Дарья Коптилина, инженер-эколог: "Я сама по образованию эколог. Долгое время работала экологом, кроме того, сама поддерживаю все экодружественные инициативы. Хожу в магазин с экосумкой, сортирую мусор. Много сфер уже затронули экологические инициативы, а вот над организацией экологических мероприятий еще можно поработать.
Я представляю проект "ЭкаСвята", он направлен на организацию экодружественных мероприятий, а также помощь в организации благотворительных мероприятий. Многие мероприятия оставляют после себя много мусора и отходов.
Идея проекта - организовать такой шеринг, чтобы не приходилось всем покупать все заново, можно было пользоваться такими многоразовыми вещами, которые собраны на одном сайте.
То есть в одном месте будут собраны различные вещи - новые и бывшие в использовании. Украшения, посуда, костюмы. Второе - это консультировать мероприятие о том, как сделать его более экодружественным".
Третье направление проекта - бесплатное предоставление в прокат многоразовых атрибутов праздника: декораций, украшений, многоразовой посуды, игр.
Дарья Коптилина, инженер-эколог: "Такая идея, что можно помочь социальным или благотворительным проектам организовать их мероприятия бесплатно.
Если по пунктам, я так понимаю "ЭкоСвята" - это отказ от пластиковой посуды, у нас с тобой сегодня стеклянная многоразовая. Далее? -
Также можно отказаться от одноразовых украшений. Основное, от чего можно отказаться на мероприятиях - это одноразовая посуда, одноразовые украшения. И одноразовые развлечения, вроде фейерверков и воздушных шаров.
Я вижу очень многих людей, которые, выбирая работу, выбирая проект, видят в этом свою миссию, смысл жизни. Я так понимаю, ты одна из этих людей? -
Я считаю, что это моя миссия. Многие осознают, что надо как-то сократить образование отходов, но они не знают как, в этом направлении можно не навязывая, повлиять на людей, по-доброму, по-хорошему, рассказать, как это можно сделать, и от этого станет лучше и людям, и окружающей среде".
В финал Social Weekend прошло 17 проектов. Участники на протяжении 4 месяцев работали с экспертами из разных сфер, поэтому, я думаю, что в ближайшее время мы сможем увидеть, как эти проекты будут реализованы.
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На нашем пикнике мы используем только многоразовую посуду: кружки, тарелки, трубочки для питья. Дарья много лет работает в сфере экологии, поэтому встречи с...
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