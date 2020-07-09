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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экодружественные инициативы на проекте Social Weekend На нашем пикнике мы используем только многоразовую посуду: кружки, тарелки, трубочки для питья. Дарья много лет работает в сфере экологии, поэтому встречи с...

На нашем пикнике мы используем только многоразовую посуду: кружки, тарелки, трубочки для питья. Дарья много лет работает в сфере экологии, поэтому встречи с друзьями и знакомыми проходят только в таком, экологическом формате.Третье направление проекта - бесплатное предоставление в прокат многоразовых атрибутов праздника: декораций, украшений, многоразовой посуды, игр.Если по пунктам, я так понимаю "ЭкоСвята" - это отказ от пластиковой посуды, у нас с тобой сегодня стеклянная многоразовая. Далее? -Я вижу очень многих людей, которые, выбирая работу, выбирая проект, видят в этом свою миссию, смысл жизни. Я так понимаю, ты одна из этих людей? -В финал Social Weekend прошло 17 проектов. Участники на протяжении 4 месяцев работали с экспертами из разных сфер, поэтому, я думаю, что в ближайшее время мы сможем увидеть, как эти проекты будут реализованы.