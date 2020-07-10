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Резко похолодает. Погода в Витебске в выходные
10.07.2020 07:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу будет еще тепло — до +26 градусов, а уже в воскресенье резко похолодает: термометр покажет до +16,
В субботу +24…26 °С, ветрено. Днем возможен дождь.
В воскресенье днем +14…16 °С. В прогнозе — сильный дождь. Дискомфорта добавит северный ветер порывами до 13 метров в секунду.
Хороших вам выходных, друзья!
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В субботу будет еще тепло - до +26 градусов, а уже в воскресенье резко похолодает: термометр покажет до +16.
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