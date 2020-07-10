Резко похолодает. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В субботу будет еще тепло — до +26 градусов, а уже в воскресенье резко похолодает: термометр покажет до +16, сообщает pogoda.by.



Фото: Ольга Буракова

В субботу +24…26 °С, ветрено. Днем возможен дождь.

В воскресенье днем +14…16 °С. В прогнозе — сильный дождь. Дискомфорта добавит северный ветер порывами до 13 метров в секунду.

Хороших вам выходных, друзья!

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