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Сегодня абитуриенты сдают ЦТ по физике

10.07.2020 08:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в 11 утра стартует централизованное тестирование по физике. Кроме документа, удостоверяющего личность, ручки и пропуска, на экзамен студентам разрешено взять с собой простой калькулятор. Любые другие гаджеты необходимо оставить за пределами аудитории. Кроме этого, РИКЗ рекомендует иметь при себе маску. Санитайзерами обеспечены все пункты написания ЦТ.
 
 
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Сегодня в 11 утра стартует централизованное тестирование по физике. Кроме документа, удостоверяющего личность, ручки и пропуска, на экзамен студентам разрешено...
 
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