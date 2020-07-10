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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня абитуриенты сдают ЦТ по физике Сегодня в 11 утра стартует централизованное тестирование по физике. Кроме документа, удостоверяющего личность, ручки и пропуска, на экзамен студентам разрешено...

Сегодня в 11 утра стартует централизованное тестирование по физике. Кроме документа, удостоверяющего личность, ручки и пропуска, на экзамен студентам разрешено взять с собой простой калькулятор. Любые другие гаджеты необходимо оставить за пределами аудитории. Кроме этого, РИКЗ рекомендует иметь при себе маску. Санитайзерами обеспечены все пункты написания ЦТ.