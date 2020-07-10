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В центре Бреста и микрорайонах отключат горячую воду (но не всем)
10.07.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 00.00 13 июля до 17.00 17 июля в центре Бреста и микрорайонах отключат горячую воду, сообщают
Отключение связано с плановым проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.
Горячей воды не будет в микрорайонах «Вулька», «Ковалево», «Южный городок», «ЮЗМР», «ЮВМР», а также в центре от улиц ГОБК и Зубачева до Кобринского моста.
Ограничения не коснутся жителей домов в квартале: проспект Машерова, улица Советская, набережная Скорины, улица Краснознаменная.
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