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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Руководители госорганов проведут в июле приемы граждан в регионах Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко проведет прием граждан в Круглянском райисполкоме. Председатель Государственного пограничного...

Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко проведет прием граждан в Круглянском райисполкоме. Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо - в Гомельском горисполкоме 17 июля. На 24 июля запланирована встреча с гражданами министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича в Жлобинском райисполкоме, министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка - в Сморгонском райисполкоме и министра юстиции Олега Слижевского - в Малоритском райисполкоме.Сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков посетит Ружанский район. С 11 до 12 часов он проведет прием граждан и прямую телефонную линию. Также состоятся встречи с представителями сельского Совета депутатов и с работниками предприятия "Ружаны-Агро".В Бобруйском горисполкоме председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведет выездной прием граждан и прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься с 10:30 до 11:30 по телефону.