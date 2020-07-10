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Руководители госорганов проведут в июле приемы граждан в регионах

10.07.2020 08:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко проведет прием граждан в Круглянском райисполкоме. Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо - в Гомельском горисполкоме 17 июля. На 24 июля запланирована встреча с гражданами министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича в Жлобинском райисполкоме, министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка - в Сморгонском райисполкоме и министра юстиции Олега Слижевского - в Малоритском райисполкоме.
Сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков посетит Ружанский район. С 11 до 12 часов он проведет прием граждан и прямую телефонную линию. Также состоятся встречи с представителями сельского Совета депутатов и с работниками предприятия "Ружаны-Агро".
В Бобруйском горисполкоме председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведет выездной прием граждан и прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься с 10:30 до 11:30 по телефону.

 
 
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Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко проведет прием граждан в Круглянском райисполкоме. Председатель Государственного пограничного...
 
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