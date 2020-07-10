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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Арендное жилье в проекте "На контроле Президента". Завтра после "Панорамы" В этом году в Беларуси построят 135 тысяч квадратных метров арендного жилья. Больше всего в Брестской и Минской областях и самой столице. Плюс проведут ревизию 10...

В этом году в Беларуси построят 135 тысяч квадратных метров арендного жилья. Больше всего в Брестской и Минской областях и самой столице. Плюс проведут ревизию 10 тысяч пустующих помещений. В целом тенденция строить больше - и особенно в регионах - сохраняется. В приоритете на получение таких квартир - врачи, учителя и работники культуры, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий. О государственных квадратных метрах в наем смотрите в проекте ". Арендное жилье". Завтра после