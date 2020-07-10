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Арендное жилье в проекте "На контроле Президента". Завтра после "Панорамы"

10.07.2020 08:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом году в Беларуси построят 135 тысяч квадратных метров арендного жилья. Больше всего в Брестской и Минской областях и самой столице. Плюс проведут ревизию 10 тысяч пустующих помещений. В целом тенденция строить больше - и особенно в регионах - сохраняется. В приоритете на получение таких квартир - врачи, учителя и работники культуры, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий. О государственных квадратных метрах в наем смотрите в проекте "На контроле Президента. Арендное жилье".  Завтра после "Панорамы".

 
 
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В этом году в Беларуси построят 135 тысяч квадратных метров арендного жилья. Больше всего в Брестской и Минской областях и самой столице. Плюс проведут ревизию 10...
 
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