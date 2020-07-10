|
Арендное жилье в проекте "На контроле Президента". Завтра после "Панорамы"
10.07.2020 08:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ этом году в Беларуси построят 135 тысяч квадратных метров арендного жилья. Больше всего в Брестской и Минской областях и самой столице. Плюс проведут ревизию 10 тысяч пустующих помещений. В целом тенденция строить больше - и особенно в регионах - сохраняется. В приоритете на получение таких квартир - врачи, учителя и работники культуры, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий. О государственных квадратных метрах в наем смотрите в проекте "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году в Беларуси построят 135 тысяч квадратных метров арендного жилья. Больше всего в Брестской и Минской областях и самой столице. Плюс проведут ревизию 10...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)