Источник материала: Полесская правда

Представительница Беларуси на детском конкурсе песни «Евровидение-2017» Хелена Мерааи высказалась о возможностях самореализации в Беларуси:

«Был период, когда я очень долгое время жила в Москве, и мне было тяжело, я очень скучала. Я сначала думала, что я скучала по папе, маме, сестре и так далее, родственникам, друзьям. Нет. Я приехала в Минск, стою в аэропорту и понимаю, что дома. Тебе хорошо, потому что ты здесь. Куда-то съездить отдохнуть я не против, но жить на постоянной основе я бы хотела в Беларуси. И все время, и свободное, тоже здесь. Потому что родилась в Минске, очень люблю этот город.



Мне вообще в кайф просто, летом особенно, выходить гулять, у меня какие-то мысли приходят, песни пишутся. Какую-то песню я написала вот здесь, какую-то — там, и вот эти воспоминания они с тобой, ты не можешь от них просто взять и отказаться. Кому-то комфортно, кому-то — нет. Я люблю, мне комфортно, и я готова здесь оставаться.



На самом деле возможностей очень много. Другой вопрос, насколько сам человек хочет».