|
История одной семьи: в июне в озере утонули супруги, теперь их дети разбираются с кредитом на дом
10.07.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Когда брат позвонил, сказал, что мама с папой утонули, я не поверила, попросила дать трубку кому-то из взрослых», — говорит Виктория Капустинская. 13 июня ее родители с братом Ромой отдыхали на озере в Пуховичском районе. В воде папе стало плохо,
В марте Виктории исполнилось 18 лет, она окончила первый курс БНТУ. Ее брату Роме сейчас 11. После трагедии они переехали к бабушке. В «трешке» на бульваре Шевченко с ними живут еще тетя и двое ее детей. Вместе, говорит Вика, держаться проще.
— Мою маму звали Ольга, папу — Валерий, — рассказывает девушка историю своей семьи. — Когда Валерий с мамой поженились, мне исполнилось 4 года. Пусть он мне и не родной, но он меня вырастил. А Рома их общий сын. Знаю, что у папы есть еще четверо детей от предыдущего брака, но мы с ними не общаемся, на похоронах их не было.
Рома сидит в соседней комнате. Обсуждать трагедию, которая произошла у него на глазах, он не хочет даже с близкими. Первое время, говорит бабушка Алина Анатольевна, когда ложился спать, плакал, теперь — нет.
— Я говорю, Ромочка, идем я с тобой поговорю, а он: «Бабушка, я не хочу», — передает она их беседу. — Он понимает, если будет думать о трагедии, ему будет плохо. Но пусть бы он лучше плакал, а не держал все в себе, не закрывался. Я сама уже две недели работаю с психологом. В конце июня от навалившихся проблем у меня было ощущение, что я застряла во времени. Понимаю, например, что на календаре 26 июня, а кажется, до конца месяца еще минимум две недели.
Валерий и Ольга погибли 13 июня. Незадолго до этого родители с Ромой поехали на дачу в деревню Узляны Пуховичского района. Примерно в километре от населенного пункта находится декоративное озеро. «От силы 300 на 300 метров, — описывают водоем в местном ОСВОД. — Максимальная глубина — 4 метра, а в основном же — доходит только до 2 метров».
— У меня были дела в Минске, поэтому на выходные я осталась в городе, — вспоминает Виктория. — В субботу утром мне неожиданно позвонил Рома, он плакал, говорил: родители утонули. Я не поверила. Стала спрашивать, что происходит, просила дать трубку кому-то, кто рядом. Телефон взял какой-то мужчина, объяснил происходящее и помог брату вызвать спасателей.
О случившемся Вика говорит почти без эмоций: только факты — что и как. Кажется, она и сама еще не осознала всей трагедии. Из рассказанного братом: утром они с родителями поехали на озеро. Рома с папой решили подплыть к лебедям, чтобы их покормить. Папе стало плохо, он начал тонуть.
— Мама это увидела — и бросилась в воду, — продолжает собеседница. — Когда папа пошел ко дну и стало понятно, что его не спасти, мама с Ромой поплыли к берегу — и тут плохо стало маме. Рома, говорит, как смог, вытолкал ее из воды, — Вика делает паузу и тянется за файлом с документами. — Если честно, мы не знаем, как именно все произошло и что случилось. В свидетельстве о смерти родителей в графе «причины» стоит R99, то есть причина смерти неизвестна. Насколько я знаю, в легких у родителей не было воды. Сейчас этим делом занимается следствие.
— Ваши родители чем-то болели?
— В 2015-м у мамы была онкология, но она восстановилась, а у папы — аллергия на какую-то летнюю траву. Вроде бы на тимофеевку, но раз в год он проходил медкомиссию на работе, все было нормально.
Отдыхать на этот водоем, вспоминает Вика, они ездили редко. Последний раз это было года три назад. На берегу тогда было многолюдно. Почему оказалось пусто в этот раз? Кто знает. Может, потому что семья поехала к воде слишком рано или потому что день был прохладный.
— Брат рассказывал, что в момент трагедии на другом берегу стоял какой-то мужчина. Мама звала его на помощь, но он не откликнулся. А когда Рома вытащил маму из воды, он сел в авто и уехал, — передает слова брата сестра. — Рома кричал. Этот крик услышал другой мужчина, который проезжал рядом на велосипеде. Он первым и прибежал на помощь.
Когда Виктория добралась из Минска в Узляны, мама лежала на берегу, спасатели и водолазы искали папу.
«Этот дом и дача — единственное, что нам после них осталось»
В квартире Викиной бабушки очень много фотографий. На снимках бабушка Алина Анатольевна показывает Ольгу. С дочкой, рассказывает, они были подругами. В последнее время часто ездили по Беларуси, старались подольше находиться вместе.
— Словно чувствовали, что что-то случится… — продолжает она.
Алине Анатольевне 65 лет, она работает в экономическом университете и сейчас оформляет документы, чтобы стать опекуном Ромы.
— После смерти родителей нам с Ромой остался дом в Минске, который родители купили в кредит в 2009 году, — вводит в курс дела Виктория. — Я пока не могу найти договор, но кредит был вроде бы на 25 лет. Брали его в Беларусбанке, оформляли на папу, мама и бабушка были поручители. Мама никогда особо не рассказывала про то, сколько и кому мы должны. Я только знала: сумма большая. Поначалу ее брали в долларах, потом как-то перевели в белорусские рубли. Помню, когда у мамы нашли онкологию, у нас были проблемы с оплатой. Папа как-то договаривался с банком.
Чтобы рассчитываться по счетам и жить, продолжает девушка, у Валерия Зарянича было три работы. По образованию он инженер-электрик, 23 года трудился на маргариновом заводе. Плюс две подработки. Точную должность мамы дочка не знает. Говорит, Ольга Капустинская-Зарянич занималась документами в сети кальянных.
В июне Виктория с бабушкой пошли в банк, чтобы разобраться с денежными вопросами. Там сообщили: в этом месяце им нужно заплатить 600 рублей.
На квитке, что выдали Виктории, написано:
По словам девушки, основной долг по родительскому займу составляет 35 тысяч рублей, а с процентами — 78 тысяч.
Пенсии по потере кормильцев Вика с братом еще не оформили. О каких суммах там идет речь, они пока не знают. Стипендия студентки 90 рублей, поэтому заплатить банку за июнь ей помогла бабушка.
— Когда случилась трагедия, нас поддержало много людей. Нашлась женщина- юрист, которая предложила разобраться с ситуацией. Никаких заявлений в банк мы еще не писали, ждем, пока получится обстоятельно поговорить с юристом: вдруг можно будет снять проценты по кредиту, оставив только основной долг, — говорит Виктория. — А если нет, я не знаю, что делать. Дом терять не хочется. Родители уже столько за него заплатили. Да и этот дом и дача — единственное, что нам после них осталось.
«Обязанности по оплате возникают после принятия наследства, но подлежащая уплате сумма рассчитывается со дня смерти наследодателя»
В юридической компании REVERA поясняют: в состав наследства входят не только права, но и обязанности того, кто передает наследство. Невозможно унаследовать лишь права и отказаться от обязанностей, то есть нельзя принять в наследство дом, но отказаться выплачивать кредит. Права и обязанности по кредиту, говорят специалисты, не связаны с личностью кредитополучателя, могут реализовываться без его непосредственного участия и переходят наследникам.
— Если умерший (отец) не оставил завещания, в котором было бы написано, кто и в каких долях наследует имущество, то наследниками умершего являются его дети и родители, — говорит Полина Кулаченко, специалист юридической компании REVERA. — Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня смерти наследодателя. Это значит, юридически обязанности по оплате возникают после принятия наследства, но подлежащая уплате сумма (основной долг и проценты) рассчитывается со дня смерти наследодателя. Наследники вправе выплачивать долг и до принятия наследства.
По словам специалиста, изменить размер процентной ставки можно, но только если с этим согласится банк.
— Кроме уменьшения суммы процентов банк может предложить уменьшить размер ежемесячных платежей, изменить график платежей, «заморозить» выплату кредита (предоставить отсрочку), — перечисляет возможные варианты развития ситуации Полина Кулаченко.
Как пояснили в пресс-службе Беларусбанка, первое, что нужно сделать семье погибших: официально закрепить свои права на жилое помещение, которое приобреталось или строилось с привлечением банковского кредита.
— В том случае, если наследником будет в установленном порядке оформлено свидетельство о праве на наследство, банк сможет официально начать работу с гражданином по урегулированию вопросов с кредитной задолженностью, предметом залога и прочее, — сообщили TUT.BY в пресс-службе банка. — Мы всегда готовы пойти навстречу клиенту и при наличии объективных причин рассмотреть вопрос о корректировке его кредитной нагрузки.
Главное, говорит Виктория, что им сейчас нужно сделать, — это собраться и собрать все нужные документы.
— Все эти проблемы немного отвлекают от горя, — рассуждает она. — Когда понимаешь: нужно куда-то ехать, чем-то заниматься, — чуть меньше думаешь о том, что с нами случилось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В июне в семье Виктории Капустинской случилась беда. Родители с братом отдыхали на озере. В воде папе стало плохо, мама пробовала его спасти, но и сама погибла. Когда...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)