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«Мой страх - это проснуться и снова не чувствовать ноги». История Виты с рассеянным склерозом

10.07.2020 15:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 18 лет Вита узнала, что у нее рассеянный склероз. Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает оболочку нервных волокон головного и спинного мозга. Нет, это не старческий склероз и с потерей памяти ничего общего не имеет. Сама девушка говорит, что это болезнь молодых, ведь она проявляется в возрасте от 15 до 40 лет. Самое страшное в заболевании — это неведение. Так Вита однажды не смогла встать на ноги, она их просто перестала чувствовать. Через 5 дней девушка буквально начала учиться ходить заново. Самый большой страх Виты — это потерять возможность самостоятельно передвигаться. Она борется со страшным диагнозом и не знает, что ей принесет следующий день. Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

 
 
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