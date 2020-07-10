«Мой страх - это проснуться и снова не чувствовать ноги». История Виты с рассеянным склерозом

Источник материала: Tut.by

В 18 лет Вита узнала, что у нее рассеянный склероз. Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает оболочку нервных волокон головного и спинного мозга. Нет, это не старческий склероз и с потерей памяти ничего общего не имеет. Сама девушка говорит, что это болезнь молодых, ведь она проявляется в возрасте от 15 до 40 лет. Самое страшное в заболевании — это неведение. Так Вита однажды не смогла встать на ноги, она их просто перестала чувствовать. Через 5 дней девушка буквально начала учиться ходить заново. Самый большой страх Виты — это потерять возможность самостоятельно передвигаться. Она борется со страшным диагнозом и не знает, что ей принесет следующий день. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.