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Гродненцы нашли травмированную собаку: предположительно, ее выкинули из окна. Разбирается милиция

10.07.2020 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно прохожие обнаружили травмированную собаку около одного из домов по улице Кленовая. Гродненцы предположили, что животное выкинули из окна и вызвали милицию, которая сейчас разбираются в случившемся.


Фото: s13.ru

Объявление о пострадавшей собаке появилось в группе во «ВКонтакте» общественного объединения защиты животных «Преданное сердце». Собака лежала под окнами одного из домов и не могла двигаться.

Неравнодушные люди отвезли животное в ветеринарную клинику, где его прооперировали. Гродненцы вызвали милицию, предположив, что пса могли выкинуть из окна.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома. Милиционеры обошли близлежащие дома, опросили местных жителей, но никто не узнал собаку и не смог указать ее владельца. Более того, при опросе жильцов дома не были установлены свидетели, которые могли бы подтвердить факт выброса животного из окна.

Милиция продолжается разбираться в ситуации и напоминает, что за жестокое обращение с животным в Беларуси предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Кстати, в Гродно в прошлом году произошло несколько подобных случаев. Так, в середине марта 2019 года мужчина убил соседскую собаку обухом топора за то, что она укусила его за руку. Потом вызвал милицию и рассказал о произошедшем хозяину животного.

Еще одна собака пострадала от рук неизвестных на Озерском шоссе. Вернувшись домой, хозяин увидел, что у питомца разбита голова, поврежден глаз. Предположительно, неизвестный нанес собаке удар кирпичом.

В начале марта прошлого года житель микрорайона Вишневец обнаружил в лесном массиве по улице Кабяка мертвую собаку с ошейником и поводком. О своей находке он сообщил в милицию и зоозащитникам.

А в мае 2019 года в гродненском микрорайоне Ольшанка прохожие заметили собаку с большой раной на голове. Местные жители сразу же узнали пса: он жил на улице и часто приходил к одному из магазинов. Кто ранил собаку — осталось неизвестно. Гродненские волонтеры поймали животное и отвезли в ветеринарную клинику, где его прооперировали.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прохожие обнаружили травмированную собаку около одного из домов по улице Кленовая. Гродненцы предположили, что животное выкинули из окна и вызвали...
 
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