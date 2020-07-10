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Гродненцы нашли травмированную собаку: предположительно, ее выкинули из окна. Разбирается милиция
10.07.2020 16:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно прохожие обнаружили травмированную собаку около одного из домов по улице Кленовая. Гродненцы предположили, что животное выкинули из окна и вызвали милицию, которая сейчас разбираются в случившемся.
Объявление о пострадавшей собаке
Неравнодушные люди отвезли животное в ветеринарную клинику, где его прооперировали. Гродненцы вызвали милицию, предположив, что пса могли выкинуть из окна.
На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа,
Милиция продолжается разбираться в ситуации и напоминает, что за жестокое обращение с животным в Беларуси предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Кстати, в Гродно в прошлом году произошло несколько подобных случаев. Так, в середине марта 2019 года
Еще одна собака
В начале марта прошлого года житель микрорайона Вишневец
А в мае 2019 года в гродненском микрорайоне Ольшанка прохожие
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В Гродно прохожие обнаружили травмированную собаку около одного из домов по улице Кленовая. Гродненцы предположили, что животное выкинули из окна и вызвали...
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