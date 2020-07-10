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Президент подписал распоряжение по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов
10.07.2020 19:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня Александр Лукашенко подписал распоряжение по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов! Почти 47 тысяч рублей на адресную поддержку 326 талантливых людей, которые достигли высоких результатов в учебе и научной деятельности. Это победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов, турниров! Школьники и студенты, которые прославляли Беларусь на международной арене, а также те, кто своими проектами вселил уверенность научному сообществу страны в перспективы развития сразу нескольких направлений научной, интеллектуальной и исследовательской деятельности.
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Сегодня Александр Лукашенко подписал распоряжение по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов! Почти 47 тысяч рублей на адресную поддержку 326...
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