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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент подписал распоряжение по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов Сегодня Александр Лукашенко подписал распоряжение по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов! Почти 47 тысяч рублей на адресную поддержку 326...

Сегодня Александр Лукашенко подписал распоряжение по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов! Почти 47 тысяч рублей на адресную поддержку 326 талантливых людей, которые достигли высоких результатов в учебе и научной деятельности. Это победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов, турниров! Школьники и студенты, которые прославляли Беларусь на международной арене, а также те, кто своими проектами вселил уверенность научному сообществу страны в перспективы развития сразу нескольких направлений научной, интеллектуальной и исследовательской деятельности.