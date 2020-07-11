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Сегодня на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

11.07.2020 11:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня по традиции к представителям власти на прямые телефонные линии смогут обратиться белорусы. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - председатель Анатолий Сивак. 
 
 
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Сегодня по традиции к представителям власти на прямые телефонные линии смогут обратиться белорусы. На связь выйдут заместители председателей областных,...
 
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