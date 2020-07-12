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Работа налоговой инспекции в формате онлайн

Выполнить любую операцию можно из любой точки мира

Предварительная проверка информации помогает избежать ошибки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Социальная стабильность и защита прав государства и налогоплательщиков. Работники налоговых органов отмечают праздник Беларусь сегодня отмечает День работников налоговых органов. С профессиональным праздником представителей сферыпоздравил Президент Александр Лукашенко. Кстати,...

. С профессиональным праздником представителей сферы. Кстати, службе в этом году исполняется 30 лет. Трудятся здесь более 6 тысяч специалистов - это штат профильного министерства и все налоговые инспекции. В одну из них заглянул наш корреспондент3 минуты в очереди и еще 5 на обслуживание клиента - именно столько времени сегодня нужно потратить в Налоговой инспекции, чтобы провести все операции. В профильном министерстве подчеркивают - добиться таких результатов удалось благодаря электронному документообороту и цифровой очереди, место в которой можно занять прямо через интернет.После консультации с налоговым инспектором на электронном табло можно оценить и качество обслуживания. Пока 95% отзывов положительные. Это для тех, кто предпочитает офлайн, но есть и другая возможность. Зайти в налоговую можно и дистанционно. Несколько кликов - и все счета оплачены.В век цифровых технологий примерно 80 % организаций и 2/3 индивидуальных предпринимателей заменяют поход в налоговую удаленным доступом через интернет. Ведь подать декларацию, заполнить необходимые документы или просто получить консультацию теперь можно буквально из любой точки мира в личном кабинете налогоплательщика.Там же есть и возможность профайлинга, то есть готовая цифровая форма декларации со всеми актуальными данными из налоговой. Значит, меньше придется считать и заполнять самому.Но, если ошибка при заполнении документов все же была, ее помогает найти камеральный контроль - это предварительная проверка информации от налогоплательщика. И главное - все разрешают исправить без штрафов.Сегодня Министерство по налогам и сборам мониторит свои анкеты и социологические исследования. Такой подход позволяет услышать каждого налогоплательщика и улучшить работу всех служб там, где это необходимо.