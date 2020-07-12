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Социальная стабильность и защита прав государства и налогоплательщиков. Работники налоговых органов отмечают праздник

12.07.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь сегодня отмечает День работников налоговых органов. С профессиональным праздником представителей сферыпоздравил Президент Александр Лукашенко. Кстати, службе в этом году исполняется 30 лет. Трудятся здесь более 6 тысяч специалистов - это штат профильного министерства и все налоговые инспекции. В одну из них заглянул наш корреспондент Евгений Каллаур.

Работа налоговой инспекции в формате онлайн

3 минуты в очереди и еще 5 на обслуживание клиента -  именно столько времени сегодня нужно потратить в Налоговой инспекции, чтобы провести все операции.   В профильном министерстве подчеркивают -  добиться таких результатов удалось благодаря электронному документообороту и цифровой очереди, место в которой можно занять прямо через интернет. 

Игорь Барабанов, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Работа налоговых органов сегодня относится к клиентоориентированному плательщику. Необходимо создать максимум условий для осуществления налоговых услуг. Не нужно плательщику ходить по всему  зданию,  искать инспектора, кабинеты, то есть все налоговые услуги получаются в одном месте и в достаточно короткое время".

После консультации с налоговым инспектором  на электронном табло можно оценить и качество обслуживания. Пока 95% отзывов положительные. Это для тех, кто предпочитает офлайн, но есть и другая возможность. Зайти в налоговую можно и дистанционно. Несколько кликов - и все счета оплачены.

Выполнить любую операцию можно из любой точки мира

В век  цифровых  технологий примерно 80 % организаций и 2/3 индивидуальных  предпринимателей  заменяют поход в налоговую удаленным  доступом через интернет.  Ведь подать декларацию, заполнить необходимые документы или просто получить консультацию теперь можно буквально из любой точки мира в личном кабинете налогоплательщика.
Там же есть и возможность профайлинга, то есть готовая цифровая форма декларации со всеми актуальными данными из  налоговой. Значит, меньше придется считать и заполнять самому.

Предварительная проверка информации помогает избежать ошибки

Но, если ошибка при заполнении документов все же была, ее помогает найти камеральный контроль - это предварительная проверка информации от налогоплательщика. И главное - все разрешают исправить без штрафов.

Светлана Еськова,  начальник управления Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Из общего числа направленных уведомлений порядка 95 % добровольно скорректировали свои налоговые обязательства и уплатили причитающиеся налоги в бюджет.  За счет раннего обнаружения ошибки плательщики избежали значительного начисления сумм санкций и пеней по результатам проверок, если бы они были назначены в более позднее время". 

Сегодня Министерство по налогам и сборам мониторит свои анкеты и социологические исследования. Такой подход позволяет услышать каждого налогоплательщика и улучшить работу всех служб там, где это необходимо.  

 
 
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Беларусь сегодня отмечает День работников налоговых органов. С профессиональным праздником представителей сферыпоздравил Президент Александр Лукашенко. Кстати,...
 
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