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Социальная стабильность и защита прав государства и налогоплательщиков. Работники налоговых органов отмечают праздник
12.07.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Работа налоговой инспекции в формате онлайн3 минуты в очереди и еще 5 на обслуживание клиента - именно столько времени сегодня нужно потратить в Налоговой инспекции, чтобы провести все операции. В профильном министерстве подчеркивают - добиться таких результатов удалось благодаря электронному документообороту и цифровой очереди, место в которой можно занять прямо через интернет.
Игорь Барабанов, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Работа налоговых органов сегодня относится к клиентоориентированному плательщику. Необходимо создать максимум условий для осуществления налоговых услуг. Не нужно плательщику ходить по всему зданию, искать инспектора, кабинеты, то есть все налоговые услуги получаются в одном месте и в достаточно короткое время".
После консультации с налоговым инспектором на электронном табло можно оценить и качество обслуживания. Пока 95% отзывов положительные. Это для тех, кто предпочитает офлайн, но есть и другая возможность. Зайти в налоговую можно и дистанционно. Несколько кликов - и все счета оплачены.
Выполнить любую операцию можно из любой точки мираВ век цифровых технологий примерно 80 % организаций и 2/3 индивидуальных предпринимателей заменяют поход в налоговую удаленным доступом через интернет. Ведь подать декларацию, заполнить необходимые документы или просто получить консультацию теперь можно буквально из любой точки мира в личном кабинете налогоплательщика.
Там же есть и возможность профайлинга, то есть готовая цифровая форма декларации со всеми актуальными данными из налоговой. Значит, меньше придется считать и заполнять самому.
Предварительная проверка информации помогает избежать ошибкиНо, если ошибка при заполнении документов все же была, ее помогает найти камеральный контроль - это предварительная проверка информации от налогоплательщика. И главное - все разрешают исправить без штрафов.
Светлана Еськова, начальник управления Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Из общего числа направленных уведомлений порядка 95 % добровольно скорректировали свои налоговые обязательства и уплатили причитающиеся налоги в бюджет. За счет раннего обнаружения ошибки плательщики избежали значительного начисления сумм санкций и пеней по результатам проверок, если бы они были назначены в более позднее время".
Сегодня Министерство по налогам и сборам мониторит свои анкеты и социологические исследования. Такой подход позволяет услышать каждого налогоплательщика и улучшить работу всех служб там, где это необходимо.
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Социальная стабильность и защита прав государства и налогоплательщиков. Работники налоговых органов отмечают праздник
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