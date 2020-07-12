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Сегодня в Беларуси началась регистрация на ЦТ в резервные дни
12.07.2020 19:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПродлится она до 17 июля.
Сдать экзамен по белорусскому и русскому языкам можно будет 19 и 21 июля.
По обществоведению, математике, биологии, иностранному языку - 19 и 23 июля, а также по химии, физике, истории Беларуси, географии, всемирной истории.
К сдаче в резервные дни допускаются только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное ЦТ, но по уважительной причине не смогли на нем присутствовать. В каждой области организован свой пункт регистрации. Для абитуриентов Минска и Минской области это БГУ.
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Продлится она до 17 июля. Сдать экзамен по белорусскому и русскому языкам можно будет 19 и 21 июля. По обществоведению, математике, биологии, иностранному языку ...
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