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Сегодня в Беларуси началась регистрация на ЦТ в резервные дни

12.07.2020 19:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продлится она до 17  июля.

Сдать экзамен по белорусскому и русскому языкам можно будет 19 и 21 июля.

По обществоведению, математике, биологии, иностранному языку  - 19 и 23 июля, а также по химии, физике, истории Беларуси, географии, всемирной истории.
Сегодня в Беларуси началась регистрация на ЦТ в резервные дни


К сдаче в резервные дни допускаются только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное ЦТ, но по уважительной причине не смогли на нем присутствовать. В каждой области организован свой пункт регистрации. Для абитуриентов Минска и Минской области  это БГУ.

 
Теги: Минск
 
 
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Продлится она до 17  июля. Сдать экзамен по белорусскому и русскому языкам можно будет 19 и 21 июля. По обществоведению, математике, биологии, иностранному языку ...
 
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