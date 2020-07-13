ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вместо темно-зеленых «тюремных» стен. В Минске предлагают делать подъезды более яркими

13.07.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В столице предлагают избавиться от тусклой гаммы при ремонте подъездов. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

При ремонте подъездов в столице следует внимательнее относиться к выбору цвета краски для стен. Такое мнение на недавнем заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий высказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

— Возможно, стоит подобрать определенный набор оттенков краски, которую будут предлагать жильцам на выбор при ремонте подъездов, чтобы не было этих темно-зеленых «тюремных» стен, — сказал Дорохович.

Напомним, ремонт мест общего пользования в многоквартирных домах проводится за счет средств жильцов. Планом на 2020 год предусмотрен текущий ремонт 1841 подъезда из 23 876 имеющихся в Минске. Объекты для предстоящего обновления выбираются по результатам осеннего осмотра жилфонда. Прежде чем приступать к работам, жилищные организации проводят собрания с жильцами, во время которых люди могут выбрать виды строительных материалов для ремонта, цвета, в которые окрасят места общего пользования, и другие.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При ремонте подъездов в столице следует внимательнее относиться к выбору цвета краски для стен. Такое мнение высказал заместитель председателя Мингорисполкома...
 
Новости дня
Новости общества
 
Отдыхаем от жары. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика