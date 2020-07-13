Вместо темно-зеленых «тюремных» стен. В Минске предлагают делать подъезды более яркими

Источник материала: Tut.by

В столице предлагают избавиться от тусклой гаммы при ремонте подъездов. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

При ремонте подъездов в столице следует внимательнее относиться к выбору цвета краски для стен. Такое мнение на недавнем заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий высказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

— Возможно, стоит подобрать определенный набор оттенков краски, которую будут предлагать жильцам на выбор при ремонте подъездов, чтобы не было этих темно-зеленых «тюремных» стен, — сказал Дорохович.

Напомним, ремонт мест общего пользования в многоквартирных домах проводится за счет средств жильцов. Планом на 2020 год предусмотрен текущий ремонт 1841 подъезда из 23 876 имеющихся в Минске. Объекты для предстоящего обновления выбираются по результатам осеннего осмотра жилфонда. Прежде чем приступать к работам, жилищные организации проводят собрания с жильцами, во время которых люди могут выбрать виды строительных материалов для ремонта, цвета, в которые окрасят места общего пользования, и другие.