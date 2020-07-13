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Вместо темно-зеленых «тюремных» стен. В Минске предлагают делать подъезды более яркими
13.07.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице предлагают избавиться от тусклой гаммы при ремонте подъездов. Об этом сообщает агентство
При ремонте подъездов в столице следует внимательнее относиться к выбору цвета краски для стен. Такое мнение на недавнем заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий высказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
— Возможно, стоит подобрать определенный набор оттенков краски, которую будут предлагать жильцам на выбор при ремонте подъездов, чтобы не было этих темно-зеленых «тюремных» стен, — сказал Дорохович.
Напомним, ремонт мест общего пользования в многоквартирных домах проводится за счет средств жильцов. Планом на 2020 год предусмотрен текущий ремонт 1841 подъезда из 23 876 имеющихся в Минске. Объекты для предстоящего обновления выбираются по результатам осеннего осмотра жилфонда. Прежде чем приступать к работам, жилищные организации проводят собрания с жильцами, во время которых люди могут выбрать виды строительных материалов для ремонта, цвета, в которые окрасят места общего пользования, и другие.
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При ремонте подъездов в столице следует внимательнее относиться к выбору цвета краски для стен. Такое мнение высказал заместитель председателя Мингорисполкома...
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