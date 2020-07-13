БТ продолжает расписывать «рейдерство» Белгазпромбанка

В компания «ПриватЛизинг» работали люди, не имеющие к ней никакого отношения и получающие дивиденды.

Об этом заявил в программе «Контуры» 12 июля фигурант дела Антон Морозов, которому принадлежит 15% акций компании. Он также является заместителем главы набсовета компании «Кентавр».

По данным телеканала, в состав учредителей были включены люди, не имеющие отношения к деятельности «ПриватЛизинга», но получавшие дивиденды.

Сообщается, что если б эти люди небыли включены в состав компании, то банк бы с ней не работал. В подтверждение телеканал показал разговор с Морозовым.

По его словам, Виктор Бабарико предложил войти в состав участников «ПриватЛизинг». и за счет дивидендов выплачивать вознаграждение за работу с Белгазпромбанком.

«За 2019 год на меня было переведено распределение дивидендов, и, когда деньги были зачислены на корсчет, я записался на прием к Бабарико. Мы встретились, было оговорено, что я должен снять €190 тыс. для передачи», - сказал Морозов.

Телеканал «Беларусь 1» также в программе «Главный эфир» представил расследование о «рейдерстве» Белгазпромбанка в отношении бизнесов, которые он кредитовал.

По оценке авторов репортажа, географией «рейдерства» Белгазпромбанка стала вся Беларусь. Тележурналисты описали банкротные истории предпринимателей: Станислава Михайлова, Виталия Панова, Николая Щербакова, Валерия Романенко, а также бесславный конец компаний «Пиксель электроник», «Техсоюз полис» и обувной фабрики «Батиччели».

Главный вопрос, которым задались тележурналисты: куда смотрели бизнес-ассоциации, членами которых были эти компании и предприниматели?

Телезрителям предложена подсказка: бизнес-ассоциации были партнерами Белгазпромбанка. Возмездно или нет – будет разрираться следствие. Так, становится понятно, по кому придется следующий удар.