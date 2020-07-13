ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

БТ продолжает расписывать «рейдерство» Белгазпромбанка

13.07.2020 11:16 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В компания «ПриватЛизинг» работали люди, не имеющие к ней никакого отношения и получающие дивиденды.

Об этом заявил в программе «Контуры» 12 июля фигурант дела Антон Морозов, которому принадлежит 15% акций компании. Он также является заместителем главы набсовета компании «Кентавр».

По данным телеканала, в состав учредителей были включены люди, не имеющие отношения к деятельности «ПриватЛизинга», но получавшие дивиденды.

Сообщается, что если б эти люди небыли включены в состав компании, то банк бы с ней не работал. В подтверждение телеканал показал разговор с Морозовым.

По его словам, Виктор Бабарико предложил войти в состав участников «ПриватЛизинг».  и за счет дивидендов выплачивать вознаграждение за работу с Белгазпромбанком.

«За 2019 год на меня было переведено распределение дивидендов, и, когда деньги были зачислены на корсчет, я записался на прием к Бабарико. Мы встретились, было оговорено, что я должен снять €190 тыс. для передачи», - сказал Морозов.

Телеканал «Беларусь 1» также в программе «Главный эфир» представил расследование о «рейдерстве» Белгазпромбанка в отношении бизнесов, которые он кредитовал.

По оценке авторов репортажа, географией «рейдерства» Белгазпромбанка стала вся Беларусь. Тележурналисты описали банкротные истории предпринимателей: Станислава Михайлова, Виталия Панова, Николая Щербакова, Валерия Романенко, а также бесславный конец компаний «Пиксель электроник», «Техсоюз полис» и обувной фабрики «Батиччели».

Главный вопрос, которым задались тележурналисты: куда смотрели бизнес-ассоциации, членами которых были эти компании и предприниматели?

Телезрителям предложена подсказка: бизнес-ассоциации были партнерами Белгазпромбанка. Возмездно или нет – будет разрираться следствие. Так, становится понятно, по кому придется следующий удар.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В компания «ПриватЛизинг» работали люди, не имеющие к ней никакого отношения и получающие дивиденды.
 
Новости дня
Новости общества
 
Подросток-сирота тратил всю стипендию на выпивку - суд лишил его права самому распоряжаться деньгами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика