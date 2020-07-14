В центре Гродно установили новый арт-объект. Скоро возле него появится бесплатный Wi-Fi

Источник материала: Tut.by

В центре Гродно на улице Мостовой компания А1 установила арт-объект «МОВА», который представляет собой уличную мебель. Скоро в этом месте появится бесплатный Wi-Fi.



Фото предоставлено компанией А1

Это пятый из серии таких арт-объектов. Инсталяции «МОВА» уже установлены на улице Кирова в Гомеле, набережной Франциска Скорины в Бресте, Троицкой набережной в Могилеве и перед мостом 1000-летия в Витебске. Еще одна инсталляция появится в Минске. По замыслу автора, известного белорусского скульптора Павла Войницкого, идея проекта базируется на работах Михаила Романюка, а также на концепции дизайнера, художника и поэта Михала Анемподистова, описанной им в книге «Колер Беларусі».

Главная особенность каждой из арт-инсталляций — в цветах, которые специально подбирались так, чтобы показать через них исторические и природные отличия всех регионов страны. Для Гродно это желтый, красно-фиолетовый, синий, красный и черный. Сочетание этих цветов отсылает к исследованиям и реконструкциям народных костюмов Гродненщины, сделанных известным белорусским этнографом и искусствоведом Михаилом Романюком.



Фото предоставлено компанией А1

Скоро рядом с инсталляцией также планируется создать сеть бесплатного Wi-Fi от А1.