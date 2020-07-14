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В центре Гродно установили новый арт-объект. Скоро возле него появится бесплатный Wi-Fi
14.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Гродно на улице Мостовой компания А1 установила арт-объект «МОВА», который представляет собой уличную мебель. Скоро в этом месте появится бесплатный Wi-Fi.
Это пятый из серии таких арт-объектов. Инсталяции «МОВА» уже установлены на улице Кирова в Гомеле, набережной Франциска Скорины в Бресте, Троицкой набережной в
Главная особенность каждой из арт-инсталляций — в цветах, которые специально подбирались так, чтобы показать через них исторические и природные отличия всех регионов страны. Для Гродно это желтый, красно-фиолетовый, синий, красный и черный. Сочетание этих цветов отсылает к исследованиям и реконструкциям народных костюмов Гродненщины, сделанных известным белорусским этнографом и искусствоведом Михаилом Романюком.
Скоро рядом с инсталляцией также планируется создать сеть бесплатного Wi-Fi от А1.
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В центре Гродно на улице Мостовой компания А1 установила арт-объект «МОВА», который представляет собой уличную мебель. Скоро в этом месте появится бесплатный Wi-Fi.
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