Суд оштрафовал женщину, которая в Буда-Кошелевском районе убила кошку

Источник материала: Tut.by

Суд Буда-Кошелевского района оштрафовал на 675 рублей женщину, которая убила кошку. Об этом сообщили в пресс-службе суда.





Согласно материалам дела об административном правонарушении, днем 15 июня 46-летняя женщина, находясь на дворовой территории по улице Молодежной в поселке Красное Знамя, свернула голову кошке, после чего, взяв ее за задние лапы, четыре раза ударила головой о бетонное основание. В результате животное погибло.

В соответствии со ст. 15.45 КоАП (Жестокое обращение с животными) суд оштрафовал женщину на 25 базовых величин (675 рублей).

Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в установленном законом порядке.