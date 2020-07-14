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Суд оштрафовал женщину, которая в Буда-Кошелевском районе убила кошку

14.07.2020 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Буда-Кошелевского района оштрафовал на 675 рублей женщину, которая убила кошку. Об этом сообщили в пресс-службе суда.


Согласно материалам дела об административном правонарушении, днем 15 июня 46-летняя женщина, находясь на дворовой территории по улице Молодежной в поселке Красное Знамя, свернула голову кошке, после чего, взяв ее за задние лапы, четыре раза ударила головой о бетонное основание. В результате животное погибло.

В соответствии со ст. 15.45 КоАП (Жестокое обращение с животными) суд оштрафовал женщину на 25 базовых величин (675 рублей).

Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в установленном законом порядке.

 
 
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Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в установленном законом порядке.
 
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