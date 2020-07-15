СК возбудил уголовное дело по факту организации и участия в нарушении общественного порядка в Минске

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженное с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Уголовное дело возбуждено по ст. 342 Уголовного кодекса. Санкции по этой статье предусматривают широкий спектр наказаний — от штрафа и ареста до лишения свободы сроком до двух лет.

«Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка», — отметили в ведомстве.

Напомним, речь идет о событиях 14 июля. Вечером на улицы вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. Из семи претендентов ЦИК зарегистрировал лишь пятерых. Виктор Бабарико и Валерий Цепкало удостоверения кандидатов не получили.

Люди стали выстраиваться в «цепи солидарности», но после того как проспект Независимости перекрыли в двух местах, основная их масса скопилась на участке между площадью Победы и цирком. ОМОН стал задерживать молодежь и не только, люди пытались освободить задержанных, периодически вспыхивали стычки .

По последним данным правозащитников, в Минске 14 июля задержали более 220 человек .