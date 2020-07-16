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Открытие "Славянского базара в Витебске" на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 22:00
16.07.2020 10:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня же в Витебске начинает работу международный пресс-центр форума искусств, в чаше амфитеатра пройдет зажжение именной звезды обладателя специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Победители минувших детского и взрослого вокальных конкурсов примут участие в церемонии поднятия флага "Славянского базара". Витебск в ожидании открытия новых имен на эстраде.
Ждем открытия. Трансляции из Витебска будут доступны на телеканалах
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Сегодня же в Витебске начинает работу международный пресс-центр форума искусств, в чаше амфитеатра пройдет зажжение именной звезды обладателя специальной...
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