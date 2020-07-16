ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Открытие "Славянского базара в Витебске" на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 22:00

16.07.2020 10:02 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня же в Витебске начинает работу международный пресс-центр форума искусств, в чаше амфитеатра пройдет зажжение именной звезды обладателя специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Победители минувших детского и взрослого вокальных конкурсов примут участие в церемонии поднятия флага "Славянского базара". Витебск в ожидании открытия новых имен на эстраде. 
Ждем открытия. Трансляции из Витебска будут доступны на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в одно время - 22:00.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня же в Витебске начинает работу международный пресс-центр форума искусств, в чаше амфитеатра пройдет зажжение именной звезды обладателя специальной...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Каменной Горке горела квартира, спасли мужчину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика