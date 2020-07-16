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В трёх домах по улице Солнечной сегодня до конца дня отключена холодная вода

16.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В трёх домах по улице Солнечной сегодня до конца дня отключена холодная вода
Как сообщал портал pinsknews.by, в Пинске 28 июня произошел порыв водопровода по улице Солнечной, в результате чего без холодной воды остались жильцы домов №№ 160, 162 по ул. Парковой и № 36 по ул. Солнечной.

Специалисты Пинскводоканала оперативно устранили порыв. Затем было принято решение повысить надежность сети водоснабжения этих домов. Сегодня работники предприятия приступили к выполнению ремонтных работ водопроводного колодца и замене запорно-регулирующей арматуры на внутриквартирной сети. Закончить работы предполагается к 20 часам. На время работ по реконструкции будет отсутствовать холодная вода в квартирах жильцов этих трех домов, сообщает сайт Пинского горисполкома.

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