В трёх домах по улице Солнечной сегодня до конца дня отключена холодная вода

Источник материала: Полесская правда



Как сообщал портал pinsknews.by , в Пинске 28 июня произошел порыв водопровода по улице Солнечной, в результате чего без холодной воды остались жильцы домов №№ 160, 162 по ул. Парковой и № 36 по ул. Солнечной.