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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В минском летнем лагере провели квест по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях Безопасное лето в столице для школьников. В одном из минских летних лагерей сегодня провели квест по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники ОСВОД...

Безопасное лето в столице для школьников. В одном из минских летних лагерей сегодня провели квест по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники ОСВОД продемонстрировали спасательное оборудование и напомнили, как правильно вести себя вблизи водоемов, а что делать с подозрительными предметами, рассказали сотрудники милиции. О том, как избежать неприятностей на дороге, - мастер-класс от столичной автоинспекции.Детям напомнили и правила обращения с новым городским экотранспортом: самокатами, электровелосипедами и моноколесами. Посоветовали использовать электродевайсы только на тротуарах и велодорожках и быть внимательными при пересечении проезжей части.