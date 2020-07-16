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В Беларуси продолжаются выездные приемные
16.07.2020 13:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧлен Президиума Совета Республики Татьяна Рунец проведет выездной прием граждан. Завтра пройдет прямая телефонная линия в Борисовском райисполкоме. Звонки будут приниматься с 13:00 до 14:00 по телефону в Борисове.
Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко ответит на вопросы белорусов 18 июля. Звонки будут приниматься с 10:00 до 12:00 по телефону в Минске.
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Член Президиума Совета Республики Татьяна Рунец проведет выездной прием граждан. Завтра пройдет прямая телефонная линия в Борисовском райисполкоме. Звонки будут...
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