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За два часа на прямую телефонную линию с Юрием Шулейко поступило 23 обращения
16.07.2020 15:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство, земельные споры были в центре внимания во время прямой телефонной линии, которую провел сегодня в Гомеле помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области. Юрий Шулейко поручил в самые сжатые сроки разобраться с проблемой молодой семьи из Ельска. При газификации дома по вине исполнителя работ в их частном доме произошел пожар. Получить компенсацию молодая семья не может: нет заключения от правоохранительных органов. По словам Юрия Шулейко, некоторые вопросы требуют непосредственного выезда на место. Касается это и земельных споров. По мнению Юрия Шулейко, многие из них являются следствием прежних недоработок.
Всего на прямую телефонную линию Юрию Шулейко за два часа поступило 23 обращения.
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Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство, земельные споры были в центре внимания во время прямой телефонной линии, которую провел сегодня в...
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