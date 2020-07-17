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Новый вид важной трассы

17.07.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

 Труженики филиала «ДРСУ №183» всё ближе к тому, чтобы завершить реализацию важного проекта по ремонту автодороги Бочейково – Чашники. Полное окончание работ запланировано на август. Впрочем, остаётся нанести разметку, где-то что-то подретушировать. А так основные мероприятия выполнены. Можно говорить о том, что автотрасса протяженностью 17 километров приобрела иной вид. Передвигаться по ней стало гораздо комфортнее. Автомобилисты уже успели это оценить.

Новый вид важной трассы

Александр Корбан и Михаил Одинокий на новом остановочном павильоне в Коптевичах, который появился недавно.

По словам заместителя начальника филиала Александра Корбана и главного инженера Михаила Одинокого, ремонт осуществлялся поэтапно. Вызвано это объективными причинами. Основная –финансирование. Средства выделялись частями и в определённом объеме. Труженики филиала старались их осваивать без промедлений. Данная трасса была включена в республиканскую программу по реконструкции дорог. Это и позволило, пусть и не сразу, но реализовать проект.
Первым этапом дорожники отремонтировали участок от границы с Бешенковичским районом до Иванска. Затем продолжили ремонтные работы до лесного массива Шатурино. Далее – до самого перекрёстка. В ходе ремонтных мероприятий применялись различные технологии. Всё зависело от состояния полотна. А оно разнилось. Где-то просто уложили выравнивающий слой асфальта. Где-то пришлось выравнивать кромку, доводить ширину дороги до необходимых семи метров, как требуют нормативы. На отдельных участках клали защитный слой толщиной 3,5 сантиметра, а местами вместе с выравнивающим слоем производили поверхностную обработку мелким щебнем и эмульсией.

Новый вид важной трассы

Въезд в райцентр начинается с моста. И здесь теперь порядок.

Вблизи Коптевич двойную обработку выполнили по специальной технологии. Здесь же установили современный остановочный павильон, оборудовали посадочную площадку. Параллельно специалисты занимались обсыпкой обочин и восстановлением съездов. Словом, выполнялся комплекс необходимых работ, и это требовало немалых усилий. Асфальтоукладчик, три катка, пять «МАЗов», так называемая «щётка» – пришлось задействовать немало техники. Плюс ударно трудилась бригада дорожных рабочих.
Хватает у тружеников филиала «ДРСУ №183» и других объектов. Многие дороги на территории района требуют ремонта. Выполняются работы по мере поступления денежных средств. Технические возможности, профессиональный опыт коллектива позволяют решать серьёзные задачи. Так что будет финансирование на должном уровне – активнее пойдут и ремонты.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 
 
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 Труженики филиала «ДРСУ №183» всё ближе к тому, чтобы завершить реализацию важного проекта по ремонту автодороги Бочейково – Чашники. Полное
 
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